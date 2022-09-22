Giriş Tarihi: 22.09.2022 09:52
Güncelleme Tarihi: 22.09.2022
09:54
Rusya'nın seferberlik ilanı sonrası ABD'li komutandan flaş nükleer çıkışı: ABD misilleme yapar...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün tüm dünyayı diken üstüne getiren bir açıklama yaptı. Kısmi seferberlik ilan edildiğini duyuran Putin, Batı'ya gözdağı verdi. "Nükleer silah kullanma imasında da bulunarak, "Her türlü silahı toprak bütünlüğümüzü korumak için kullanırız." dedi. Putin'in bu açıklamalarına tepkiler gelirken ABD'li eski komutan "Putin nükleer silah kullanırsa, ABD misilleme yapar" ifadesini kullandı...