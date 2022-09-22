Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Rusya'nın seferberlik ilanı sonrası ABD'li komutandan flaş nükleer çıkışı: ABD misilleme yapar...
Giriş Tarihi: 22.09.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 09:54

Rusya'nın seferberlik ilanı sonrası ABD'li komutandan flaş nükleer çıkışı: ABD misilleme yapar...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün tüm dünyayı diken üstüne getiren bir açıklama yaptı. Kısmi seferberlik ilan edildiğini duyuran Putin, Batı'ya gözdağı verdi. "Nükleer silah kullanma imasında da bulunarak, "Her türlü silahı toprak bütünlüğümüzü korumak için kullanırız." dedi. Putin'in bu açıklamalarına tepkiler gelirken ABD'li eski komutan "Putin nükleer silah kullanırsa, ABD misilleme yapar" ifadesini kullandı...

Rusya’nın seferberlik ilanı sonrası ABD’li komutandan flaş nükleer çıkışı: ABD misilleme yapar...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı ülkemizi yok etmek istiyor." diyerek kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Batı'ya nükleer silah imasında da bulunan Putin, "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Bu bir blöf değil." diyerek ciddiyetini ortaya koydu.

Rusya’nın seferberlik ilanı sonrası ABD’li komutandan flaş nükleer çıkışı: ABD misilleme yapar...

Putin'in açıklamalarına tepki gösteren ABD Başkanı Joe Biden, "Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. Savaşın bitmesini istiyoruz." dedi. NATO'dan yapılan açıklamada ise;Putin, nükleer bir savaşı kazanamaz. Stratejik bir hata yapıyor." denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rusya’nın seferberlik ilanı sonrası ABD’li komutandan flaş nükleer çıkışı: ABD misilleme yapar...

Bu gelişmelerin yankıları sürerken ABD'li eski ordu komutanı Ben Hodges'dan 'misilleme' uyarısı geldi.

Rusya’nın seferberlik ilanı sonrası ABD’li komutandan flaş nükleer çıkışı: ABD misilleme yapar...

Emekli Korgeneral Ben Hodges, Putin'in nükleer silah kullanması halinde ABD'nin Rusya'ya 'yıkıcı bir saldırı' ile misilleme yapacağını dile getirdi.

Rusya’nın seferberlik ilanı sonrası ABD’li komutandan flaş nükleer çıkışı: ABD misilleme yapar...

ABD'nin nükleer silah kullanımından kaçınacağını iddia eden Hodges, Putin Ukrayna'da nükleer silahlar kullanırsa ABD'nin 'Karadeniz Filosunu yok etmeye veya Kırım'daki Rus üslerini yok etmeye' çalışabileceğini söyledi.

SON DAKİKA