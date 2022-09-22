Rusya’nın seferberlik ilanı sonrası ABD’li komutandan flaş nükleer çıkışı: ABD misilleme yapar...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı ülkemizi yok etmek istiyor." diyerek kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Batı'ya nükleer silah imasında da bulunan Putin, "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Bu bir blöf değil." diyerek ciddiyetini ortaya koydu.