Giriş Tarihi: 26.03.2022 16:42
Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
16:52
Rusya Ukrayna savaşı nasıl sona erer? İşte olası 5 senaryo...
Rusya Ukrayna savaşı birinci ayını geride bırakırken bölgeden sıcak haberler gelmeyi sürdürüyor. Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Jitomir ve Mıkolayiv bölgesindeki askeri yerleri "Kalibr" ve "Oniks" yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını duyurdu. Rusya'dan dün yapılan açıklamada operasyonların ilk etabının tamamlandığı bildirilmişti. Öte yandan Alman Bild gazetesi Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili 5 senaryoyu mercek altına aldı. İşte savaşın sonu ile ilgili olası senaryolar...