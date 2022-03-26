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Haberler Galeri Rusya Ukrayna savaşı nasıl sona erer? İşte olası 5 senaryo...
Giriş Tarihi: 26.03.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 16:52

Rusya Ukrayna savaşı nasıl sona erer? İşte olası 5 senaryo...

Rusya Ukrayna savaşı birinci ayını geride bırakırken bölgeden sıcak haberler gelmeyi sürdürüyor. Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Jitomir ve Mıkolayiv bölgesindeki askeri yerleri "Kalibr" ve "Oniks" yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını duyurdu. Rusya'dan dün yapılan açıklamada operasyonların ilk etabının tamamlandığı bildirilmişti. Öte yandan Alman Bild gazetesi Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili 5 senaryoyu mercek altına aldı. İşte savaşın sonu ile ilgili olası senaryolar...

Rusya Ukrayna savaşı nasıl sona erer? İşte olası 5 senaryo...

Alman Bild gazetesi Rusya Ukrayna savaşının olası sonuçlarını mercek altına aldı. Dün Rusya'dan yapılan açıklamada operasyonun ilk aşamasının tamamlandığı bildirilmişti. Öte yandan Rusya Ukrayna savaşının olası sonuçları konuşuluyor. İşte Rusya Ukrayna savaşı sonucu için olası senaryolar...

Rusya Ukrayna savaşı nasıl sona erer? İşte olası 5 senaryo...

1. SENARYO

Bild gazetesinin haberinde Rusya'nın savaşı kazanması olasılığı değerlendirildi. Bu durumda, Kiev'in meydanında kırmızı, mavi ve beyaz bayrağın dalgalanması, Parlamentoya yeni vekillerin getirilmesi ihtimaller arasında yer alıyor.

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Rusya Ukrayna savaşı nasıl sona erer? İşte olası 5 senaryo...

Ayrıca üst düzey Ukraynalı siyasetçilerin toplama kampına gönderilebileceği iddia ediliyor.

Rusya Ukrayna savaşı nasıl sona erer? İşte olası 5 senaryo...

2. SENARYO

Bild gazetesi, Rusya Devlet Başkanı'nın Donbas bölgesinde bazı toprakları ele geçirerek savaşı bırakmasının da bir senaryo olduğunu iddia etti.

Rusya Ukrayna savaşı nasıl sona erer? İşte olası 5 senaryo...

Gazete, Mariupol'un için kritik bir önemi olduğuna dikkat çekilen haberde, "Putin, Mariupol'ü ele geçirirse askerlerin eve dönebileceğini yazdı.

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