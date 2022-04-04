Giriş Tarihi: 04.04.2022 21:48
Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
21:48
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna Buça için 'Buzdağının görünen kısmı' dedi: Mariupol'de durum daha kötü
Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Kiev'in yakınlarında yer alan Bucha'da sokakların cesetlerle dolu olduğu görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü.Görüntülere tepki yağarken Ukrayna'dan bir açıklama daha geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Buça'daki görüntülerin, "buzdağının görünen kısmı" olduğunu Mariupol'de durumun çok daha kötü olduğunu dile getirdi. Buça'daki görüntüler ile ilgili Rusya'dan yapılan açıklamada ise Buça ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.