Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna Buça için ’Buzdağının görünen kısmı’ dedi: Mariupol’de durum daha kötü

SON DAKİKA: MARİUPOL'DE DURUM DAHA KÖTÜ

"Kanayan Mariupol'ü ele geçirmeye çalışacaklar. Buça'da gördüğümüz vahşet, Rus ordusunun bugüne kadar Ukrayna topraklarında işlediği tüm suçların buzdağının görünen kısmı ve size abartmadan büyük bir üzüntüyle söyleyebilirim ki Mariupol'deki durum, Buça'da ve Kiev yakınlarındaki diğer şehir ve kasaba ve köylerde gördüklerimize kıyasla çok daha kötü. Buça, Mariupol ve diğer yerlerin dehşeti ciddi G7 ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımları gerektiriyor."