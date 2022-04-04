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Haberler Galeri Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna Buça için 'Buzdağının görünen kısmı' dedi: Mariupol'de durum daha kötü
Giriş Tarihi: 04.04.2022 21:48 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 21:48

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna Buça için 'Buzdağının görünen kısmı' dedi: Mariupol'de durum daha kötü

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Kiev'in yakınlarında yer alan Bucha'da sokakların cesetlerle dolu olduğu görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü.Görüntülere tepki yağarken Ukrayna'dan bir açıklama daha geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Buça'daki görüntülerin, "buzdağının görünen kısmı" olduğunu Mariupol'de durumun çok daha kötü olduğunu dile getirdi. Buça'daki görüntüler ile ilgili Rusya'dan yapılan açıklamada ise Buça ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna Buça için ’Buzdağının görünen kısmı’ dedi: Mariupol’de durum daha kötü

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Buça'dan gelen görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüntülere tepkiler gelirken Ukrayna'dan yeni açıklamalar geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı dmitry Kuleba yaptığı son dakika açıklamasında, Buça'daki görüntülerin buzdağının görünen kısmı olduğu belirtirken Mariupol'de durumun daha kötü olduğunu söyledi.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna Buça için ’Buzdağının görünen kısmı’ dedi: Mariupol’de durum daha kötü

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Polonya'nın başkenti Varşova'daki görüşmelerinin ardından Ukrayna'daki son duruma ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

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Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna Buça için ’Buzdağının görünen kısmı’ dedi: Mariupol’de durum daha kötü

YENİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ TAARRUZ

Ukraynalı Bakan Kuleba, ülkesinin Kiev için savaşı kazandığını ancak savaşın hala devam ettiğini belirterek Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki yeni büyük ölçekli taarruzuna hazırlandıklarını bildirdi.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna Buça için ’Buzdağının görünen kısmı’ dedi: Mariupol’de durum daha kötü

DAHA FAZLA BÖLGEYİ ELE GEÇİRMEK İSTİYORLAR

Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk'da daha fazla bölgeyi ele geçirmeye çalışacağını söyleyen Kuleba, şu ifadeleri kullandı:

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna Buça için ’Buzdağının görünen kısmı’ dedi: Mariupol’de durum daha kötü

SON DAKİKA: MARİUPOL'DE DURUM DAHA KÖTÜ

"Kanayan Mariupol'ü ele geçirmeye çalışacaklar. Buça'da gördüğümüz vahşet, Rus ordusunun bugüne kadar Ukrayna topraklarında işlediği tüm suçların buzdağının görünen kısmı ve size abartmadan büyük bir üzüntüyle söyleyebilirim ki Mariupol'deki durum, Buça'da ve Kiev yakınlarındaki diğer şehir ve kasaba ve köylerde gördüklerimize kıyasla çok daha kötü. Buça, Mariupol ve diğer yerlerin dehşeti ciddi G7 ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımları gerektiriyor."

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