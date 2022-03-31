Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:30
Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
09:32
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Zelenskiy Rusya'nın geri çekilmesi hakkında konuştu: Yeni Rus taarruzu...
Rusya Ukrayna savaşı birinci ayını geride bırakırken İstanbul'da gerçekleşen tarihi zirve sonrası olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. Zirvenin ardından Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv'den çekileceği belirtilmişti. Rusya'nın iki bölgede saldırılarını azaltmasının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy son dakika açıklamalarda bulundu. "Savaş alanında gerçek bir durum var" diyen Zelenskiy, yeni bir Rus taarruzuna karşı hazırlandıklarını belirtti.