Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Zelenskiy Rusya’nın geri çekilmesi hakkında konuştu: Yeni Rus taarruzu...

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı devam ederken bir yandan da müzakerelerden çıkacak sonuçlar bekleniyor. İstanbul'da gerçekleşen tarihi zirvenin ardından taraflardan olumlu mesaklar gelmiş; Ukrayna,Rus birlikleri 23 Şubat önceki pozisyonuna dönmesi halinde referanduma gidebileceklerini açıklamıştı. Rusya ise Kiev ve Çernigiv'den çekilme kararı almıştı. Rusya'nın çekilmesi ile ilgili ile ilgili Zelenskiy'den yeni açıklamalar geldi. İşte Zelenskiy'nin açıklamaları ve Rusya Ukrayna savaşında son durum...