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Haberler Galeri Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Zelenskiy Rusya'nın geri çekilmesi hakkında konuştu: Yeni Rus taarruzu...
Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 09:32

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Zelenskiy Rusya'nın geri çekilmesi hakkında konuştu: Yeni Rus taarruzu...

Rusya Ukrayna savaşı birinci ayını geride bırakırken İstanbul'da gerçekleşen tarihi zirve sonrası olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. Zirvenin ardından Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv'den çekileceği belirtilmişti. Rusya'nın iki bölgede saldırılarını azaltmasının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy son dakika açıklamalarda bulundu. "Savaş alanında gerçek bir durum var" diyen Zelenskiy, yeni bir Rus taarruzuna karşı hazırlandıklarını belirtti.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Zelenskiy Rusya’nın geri çekilmesi hakkında konuştu: Yeni Rus taarruzu...

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı devam ederken bir yandan da müzakerelerden çıkacak sonuçlar bekleniyor. İstanbul'da gerçekleşen tarihi zirvenin ardından taraflardan olumlu mesaklar gelmiş; Ukrayna,Rus birlikleri 23 Şubat önceki pozisyonuna dönmesi halinde referanduma gidebileceklerini açıklamıştı. Rusya ise Kiev ve Çernigiv'den çekilme kararı almıştı. Rusya'nın çekilmesi ile ilgili ile ilgili Zelenskiy'den yeni açıklamalar geldi. İşte Zelenskiy'nin açıklamaları ve Rusya Ukrayna savaşında son durum...

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Zelenskiy Rusya’nın geri çekilmesi hakkında konuştu: Yeni Rus taarruzu...

Rusya'nın Kiev ve Çernihiv'e saldırılarını azaltma kararına rağmen hala saldırılara devam ettiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var" dedi.

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Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Zelenskiy Rusya’nın geri çekilmesi hakkında konuştu: Yeni Rus taarruzu...

ÇATIŞMALAR HALA SÜRÜYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya - Ukrayna heyetinin İstanbul'da yaptığı görüşmelerden sonra Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Kiev ve Çernihiv bölgelerine saldırıları azaltma kararına rağmen saldırıların hala sürdüğüne işaret etti.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Zelenskiy Rusya’nın geri çekilmesi hakkında konuştu: Yeni Rus taarruzu...

Ukrayna topraklarının her karışı için savaşmaya devam edeceklerini belirten Zelenskiy, "Evet, devam eden bir müzakere süreci var. Ama bunlar hala boş sözler. Şimdiye kadar hiçbir özelliği yok.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Zelenskiy Rusya’nın geri çekilmesi hakkında konuştu: Yeni Rus taarruzu...

Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv'den çekildiği iddiasıyla ilgili başka sözler de var. İddiaya göre işgalcilerin bu yönlerdeki faaliyetleri azaltılacak. Bunun bir oyalama değil, çekilmenin sonuçları olduğunu biliyoruz.

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