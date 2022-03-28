Giriş Tarihi: 28.03.2022 16:21
Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
16:21
Rusya Ukrayna savaşında ortaya çıkmıştı! Almanya'da 'Z' harfi suç sayılacak: İşte gerekçesi...
Rusya Ukrayna savaşı birinci ayını geride bırakırken Avrupa'dan Rusya'ya peş peşe yaptırım kararları gelmeye devam ediyor. Ekonomik yaptırımların yanı sıra hem bireysel hem de kurum tarafından yapılan ilginç yaptırımlar da göndeme gelmişti. Almanya'nın son kararı ise şaşırttı. Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Rusya'nın sembolü haline gelen 'Z' harfini kullananların yargılanabileceğini dile getirdi. İşte Almanya'dan yapılan açıklamanın detayları ve Avrupa'dan Rusya'ya yönelik ilginç yasaklar...