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Haberler Galeri Rusya Ukrayna savaşında ortaya çıkmıştı! Almanya'da 'Z' harfi suç sayılacak: İşte gerekçesi...
Giriş Tarihi: 28.03.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 16:21

Rusya Ukrayna savaşında ortaya çıkmıştı! Almanya'da 'Z' harfi suç sayılacak: İşte gerekçesi...

Rusya Ukrayna savaşı birinci ayını geride bırakırken Avrupa'dan Rusya'ya peş peşe yaptırım kararları gelmeye devam ediyor. Ekonomik yaptırımların yanı sıra hem bireysel hem de kurum tarafından yapılan ilginç yaptırımlar da göndeme gelmişti. Almanya'nın son kararı ise şaşırttı. Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Rusya'nın sembolü haline gelen 'Z' harfini kullananların yargılanabileceğini dile getirdi. İşte Almanya'dan yapılan açıklamanın detayları ve Avrupa'dan Rusya'ya yönelik ilginç yasaklar...

Rusya Ukrayna savaşında ortaya çıkmıştı! Almanya’da ’Z’ harfi suç sayılacak: İşte gerekçesi...

Rusya Ukrayna savaşı sürerken Almanya'dan ilginç bir açıklama geldi. savaş nedeniyle Rusya'ya yapılan yaptırımların ardından bu kez de Z sembolünün suç sayılması gündemde... Almanya'da Bavyera ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde Z sembolü kullananların cezalandırılacaklarının açıklanması sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İşte başta almanya olmak üzere Avrupa'dan Rusya'ya yönelik yapılan ilginç yaptırımlar...

Rusya Ukrayna savaşında ortaya çıkmıştı! Almanya’da ’Z’ harfi suç sayılacak: İşte gerekçesi...

Rus ordusunun kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan olan 'Z' harfi Rus destekçilerinin propaganda aracı haline gelmişti. Rus yanlıları tarafından da kullanılan Z harfi daha sonraki süreçte tanlkardan günlük hayata taşındı.

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Rusya Ukrayna savaşında ortaya çıkmıştı! Almanya’da ’Z’ harfi suç sayılacak: İşte gerekçesi...

ALMANYA'DAN İLGİNÇ HAMLE!

Almanya'dan ise Z sembolüne karşı bir adım geldi. Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına verdiği desteği sembolize etmek için Z harfini Almanya'da kullananların yargılanabileceğini dile getirdi.

Rusya Ukrayna savaşında ortaya çıkmıştı! Almanya’da ’Z’ harfi suç sayılacak: İşte gerekçesi...

TÜM ÜLKEDE GEÇERLİ OLABİLİR

Federal hükümetin İçişleri Bakanlığı sözcüsü gazetecilere yaptığı açıklamada, Bavyera ve Aşağı Saksonya'nın bu tür eylemleri cezalandıracaklarını açıklamalarının ardından, benzer uygulamaların tüm ülkede geçerli olacağını ve Rusya'nın saldırganlığını desteklemek için kullanılan Z sembollerinin araştırılacağını söyledi.

Rusya Ukrayna savaşında ortaya çıkmıştı! Almanya’da ’Z’ harfi suç sayılacak: İşte gerekçesi...

'Z HARFİ YASAKLANACAK MI?'

İçişleri Bakanlığı sözcüsü gazetecilere verdiği demeçte, "Z harfi elbette yasak değil, ancak bazı durumlarda kullanımı Rusya'nın saldırganlık savaşını desteklemek anlamına gelebilir. "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali bir suç eylemidir ve bu saldırganlığı alenen onaylayan kişinin kedisi de kovuşturmaya tabi tutabilir." dedi.

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