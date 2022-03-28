Rusya Ukrayna savaşında ortaya çıkmıştı! Almanya’da ’Z’ harfi suç sayılacak: İşte gerekçesi...

Rusya Ukrayna savaşı sürerken Almanya'dan ilginç bir açıklama geldi. savaş nedeniyle Rusya'ya yapılan yaptırımların ardından bu kez de Z sembolünün suç sayılması gündemde... Almanya'da Bavyera ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde Z sembolü kullananların cezalandırılacaklarının açıklanması sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İşte başta almanya olmak üzere Avrupa'dan Rusya'ya yönelik yapılan ilginç yaptırımlar...