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  • Rusya'da doğalgaz patlaması! Çok sayıda kişi enkaz altında...

'da doğalgaz patlaması! Çok sayıda kişi enkaz altında...

Giriş Tarihi: 31.12.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 10:15
Rusya'da doğalgaz patlaması! Çok sayıda kişi enkaz altında...

'nın Magnitogorsk kentindeki bir binanın doğal gaz tesisatında patlama meydana geldi.

Rusya'da doğalgaz patlaması! Çok sayıda kişi enkaz altında...

'nın Ural bölgesinde bulunan Magnitogorsk şehrinde çok katlı bir binada yerel saatle sabaha karşı 04.00 sıralarında patlama meydana geldi.

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Rusya'da doğalgaz patlaması! Çok sayıda kişi enkaz altında...

Federal Güvenlik Servisi (FSB) bölge ofisi patlamanın gazdan meydana geldiğini doğrularken, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Rusya'da doğalgaz patlaması! Çok sayıda kişi enkaz altında...

Acil Durumlar Bakanlığı'nın ilk raporlarına göre, patlamada binanın bir bölümü tamamen yıkılırken, binanın molozlarından biri çocuk olmak üzere 10 kişi kurtarıldı.

Rusya'da doğalgaz patlaması! Çok sayıda kişi enkaz altında...

Binada bulunan 79 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Rusya'da doğalgaz patlaması! Çok sayıda kişi enkaz altında...

Olay yerine 469 arama kurtarma ekibiyle beraber 69 ekipman gönderildi.

Rusya'da doğalgaz patlaması! Çok sayıda kişi enkaz altında...

Komşu bölgelerden ise psikiyatri uzmanları ve K-9 ünitelerinin getirileceği bildirildi.

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