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  • Rusya'da inanılmaz olay! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gidince öğrendi

'da inanılmaz olay! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gidince öğrendi

'da yaşanan bu olay kan dondurdu! Genç kadının önce sol gözünde ve daha sonra dudağında başlayan şişlikler yüzünde lekelenmelerle devam edince doktora gitti. Doktora gidince ise şoke eden gerçeği öğrendi! Ender görülen bu olay ise dünyada gündem oldu. İşte bu ilginç haberin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 10.05.2019 06:52 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 15:14
Rusya'da inanılmaz olay! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gidince öğrendi

Genç kadının önce yüzünde lekelenmeler başladı.

Rusya'da inanılmaz olay! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gidince öğrendi

'da bir kadın, yüzünün çeşitli yerlerinde lekelenmeler olduğu şikayetiyle doktora gitti.

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Rusya'da inanılmaz olay! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gidince öğrendi

İsmini vermek istemeyen hasta, ilk önce sol gözünün altında oluşan küçük şişliği ciddiye almadı.

Rusya'da inanılmaz olay! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gidince öğrendi

Ancak 10 gün sonra üst dudağı da şişince hemen doktora gitti.

Rusya'da inanılmaz olay! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gidince öğrendi

Doktorların yaptığı incelemelerin ardından yüzündeki şişlik ve lekelerin aslında Dirofilaria denilen canlı bir parazit kurt olduğunu ve cildinin altında büyüdüğünü ve hareket ettiğini öğrendi.

Rusya'da inanılmaz olay! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gidince öğrendi

Peki bu kurt genç kadının yüzüne nasıl girdi? Rostov Devlet Tıp Üniversitesi'nde bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Natalia Pshenichnaya'ya göre her şey sivrisinek ısırığı ile başladı!

Rusya'da inanılmaz olay! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gidince öğrendi

Sivrisinekler, köpek ve benzeri hayvanlardaki parazit larvaları ısırarak genç kadının kan dolaşımına ulaştırdı.

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