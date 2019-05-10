Rusya'da inanılmaz olay! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gidince öğrendi
Rusya'da inanılmaz olay! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gidince öğrendi
Rusya'da yaşanan bu olay kan dondurdu! Genç kadının önce sol gözünde ve daha sonra dudağında başlayan şişlikler yüzünde lekelenmelerle devam edince doktora gitti. Doktora gidince ise şoke eden gerçeği öğrendi! Ender görülen bu olay ise dünyada gündem oldu. İşte bu ilginç haberin ayrıntıları!
Giriş Tarihi: 10.05.2019
06:52
Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
15:14
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