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Haberler Galeri Rusya'dan ABD'ye sert biyolojik silah suçlaması: Ukrayna dahil çok sayıda ülkede...
Giriş Tarihi: 14.04.2022 18:24 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 18:24

Rusya'dan ABD'ye sert biyolojik silah suçlaması: Ukrayna dahil çok sayıda ülkede...

Rusya Ukrayna savaşının 50. gününde Rusya'dan "ABD askeri biyolojik silah potansiyelini geliştiriyor" suçlaması geldi. "Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna topraklarındaki askeri-biyolojik faaliyetlerindeki rolünü ortaya çıkarmayı başardı." diyen Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Washington yönetiminin kitle imha silahlarının teslimi ve kullanımı konusunda yürütülen çalışmaları kabul ettiğini dile getirdi.

Rusya’dan ABD’ye sert biyolojik silah suçlaması: Ukrayna dahil çok sayıda ülkede...

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, ABD'nin uluslararası mevzuattaki boşluktan yararlanarak, Ukrayna dahil çeşitli ülkelerde askeri biyolojik potansiyelini geliştirdiğini söyledi.

Rusya’dan ABD’ye sert biyolojik silah suçlaması: Ukrayna dahil çok sayıda ülkede...

YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Kirillov, düzenlediği basın toplantısında, Rus ordusunun ABD'nin Ukrayna topraklarındaki askeri biyolojik faaliyetleri hakkında ilave bilgiler elde ettiğini bildirdi.

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Rusya’dan ABD’ye sert biyolojik silah suçlaması: Ukrayna dahil çok sayıda ülkede...

DÜNYANIN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE...

ABD'nin uluslararası mevzuattaki mevcut boşluklardan ve net bir doğrulama mekanizmasının yokluğundan yararlandığını söyleyen Kirillov, Washington'un dünyanın çeşitli bölgelerinde askeri biyolojik potansiyelini sürekli olarak geliştirdiğini dile getirdi.

Rusya’dan ABD’ye sert biyolojik silah suçlaması: Ukrayna dahil çok sayıda ülkede...

UKRAYNA TOPRAKLARINDAKİ FAALİYETLERDEKİ ROLÜ

Kirillov, Rus ordusunun Ukrayna'da elde ettiği bilgilerin ABD'nin Biyolojik Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'nin sayısız ihlalini doğruladığını belirterek, "Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna topraklarındaki askeri-biyolojik faaliyetlerindeki rolünü ortaya çıkarmayı başardı." ifadelerini kullandı.

Rusya’dan ABD’ye sert biyolojik silah suçlaması: Ukrayna dahil çok sayıda ülkede...

PENTAGON İLE BAĞLANTISI

ABD tarafından Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların ve araştırma enstitülerinin faaliyetlerinin koordine edilmesiyle ilgili bilgileri daha önce açıkladıklarını hatırlatan Kirillov, bu şemanın öğelerinden birinin de "ilk bakışta Pentagon ile ilgisi olmayan kamuya kapalı bir organizasyon gibi gözüken Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi isimli kurum olduğunu ifade etti.

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