Giriş Tarihi: 14.04.2022 18:24
Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
18:24
Rusya'dan ABD'ye sert biyolojik silah suçlaması: Ukrayna dahil çok sayıda ülkede...
Rusya Ukrayna savaşının 50. gününde Rusya'dan "ABD askeri biyolojik silah potansiyelini geliştiriyor" suçlaması geldi. "Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna topraklarındaki askeri-biyolojik faaliyetlerindeki rolünü ortaya çıkarmayı başardı." diyen Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Washington yönetiminin kitle imha silahlarının teslimi ve kullanımı konusunda yürütülen çalışmaları kabul ettiğini dile getirdi.