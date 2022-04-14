Rusya’dan ABD’ye sert biyolojik silah suçlaması: Ukrayna dahil çok sayıda ülkede...

PENTAGON İLE BAĞLANTISI

ABD tarafından Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların ve araştırma enstitülerinin faaliyetlerinin koordine edilmesiyle ilgili bilgileri daha önce açıkladıklarını hatırlatan Kirillov, bu şemanın öğelerinden birinin de "ilk bakışta Pentagon ile ilgisi olmayan kamuya kapalı bir organizasyon gibi gözüken Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi isimli kurum olduğunu ifade etti.