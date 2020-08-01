HaberlerGaleriRusya'dan dehşet verici son dakika haberi: Babalarını öldüren üç kız kardeş hakim karşısında!
Rusya'dan dehşet verici son dakika haberi: Babalarını öldüren üç kız kardeş hakim karşısında!
Aile içi tacizin cinayet ile sonuçlanmasının ardından Rusya'da üç kız kardeş hakim karşısına çıktı. Ülkenin konuştuğu olay, mahkemedeki ifadelerin ardından yeniden alevlendi. İşte, Rusya'da yaşanan dehşet verici olaya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 01.08.2020
13:13
Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
13:36
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ