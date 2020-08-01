Rusya'dan dehşet verici son dakika haberi: Babalarını öldüren üç kız kardeş hakim karşısında!

Rusya'da üç kızı taciz eden bir babanın vahşeti, karısını evden kovduktan sonra başladı. YIlarca cinsel tacizde bulunan ve kızlarına işkence yapan babalarını öldürmeye karar veren üç kardeş, bir akşam babalarının uyumasını beklediler ve bıçaklayarak sapık adamı öldürdüler.