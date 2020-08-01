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'dan dehşet verici son dakika haberi: Babalarını öldüren üç kız kardeş hakim karşısında!

Aile içi tacizin cinayet ile sonuçlanmasının ardından 'da üç kız kardeş hakim karşısına çıktı. Ülkenin konuştuğu olay, mahkemedeki ifadelerin ardından yeniden alevlendi. İşte, Rusya'da yaşanan dehşet verici olaya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 01.08.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 13:36
Rusya'dan dehşet verici son dakika haberi: Babalarını öldüren üç kız kardeş hakim karşısında!

'da üç kızı taciz eden bir babanın vahşeti, karısını evden kovduktan sonra başladı. YIlarca cinsel tacizde bulunan ve kızlarına işkence yapan babalarını öldürmeye karar veren üç kardeş, bir akşam babalarının uyumasını beklediler ve bıçaklayarak sapık adamı öldürdüler.

Rusya'dan dehşet verici son dakika haberi: Babalarını öldüren üç kız kardeş hakim karşısında!

Cinayetle yargılanan taciz mağduru üç kız kardeşin davaları görüldü. Kardeşlerin mahkemesi ülkede büyük olay yarattı.

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Rusya'dan dehşet verici son dakika haberi: Babalarını öldüren üç kız kardeş hakim karşısında!

'nın başkenti Moskova'da kendilerini yıllarca taciz eden babalarını uykusunda öldüren üç kız kardeşten ikisi, Krestina ve Angelina Kaçaturyan yargıç karşısına çıktı.

Rusya'dan dehşet verici son dakika haberi: Babalarını öldüren üç kız kardeş hakim karşısında!

Olay sırasında 17 yaşında olan kardeşleri Maria'nın davası ayrı görülüyor. Maria da cinayetten yargılanıyor. Suçlu bulunmaları halinde kardeşlerin 20 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtiliyor.

Rusya'dan dehşet verici son dakika haberi: Babalarını öldüren üç kız kardeş hakim karşısında!

Krestina, Angelina ve Maria Kaçaturyan kardeşler hakkında cinayet davası açılması ülkede büyük tepkiye neden olmuştu.

Rusya'dan dehşet verici son dakika haberi: Babalarını öldüren üç kız kardeş hakim karşısında!

27 Temmuz 2018'de yaşayan olayda 57 yaşındaki baba Mihail Kaçaturyan'ın cesedi apartman boşluğunda bulunmuştu. Kaçaturyan'ın başında ve boynunda 30'dan fazla bıçak darbesi tespit edildi.

Rusya'dan dehşet verici son dakika haberi: Babalarını öldüren üç kız kardeş hakim karşısında!

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, olay günü psikiyatri kliniğinden dönen baba, evi temizlemedikleri için kızlarını sıraya dizip azarladı ve yüzlerine biber gazı sıktı. O dönem 19 yaşında olan astım hastası ablaları Krestina bayıldı.

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