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'dan İsrail'e büyük gözdağı!

Giriş Tarihi: 03.10.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 12:05
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'dan İsrail'e büyük gözdağı!
Rusya'dan İsrail'e büyük gözdağı!

15 askeri personelin olduğu Rus uçağının düşürülmesinden İsrail'i sorumlu tutan , S-300 hava savunma sistemini Suriye'ye ulaştırdığını bir videoyla dünyaya duyurdu.

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'dan İsrail'e büyük gözdağı!
Rusya'dan İsrail'e büyük gözdağı!

Önce Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'ye S-300 hava savunma füze sisteminin teslim edildiğini bildirdi.

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'dan İsrail'e büyük gözdağı!
Rusya'dan İsrail'e büyük gözdağı!

Sonra da Savunma Bakanlığı, sistemin teslimatının fotoğraf ve videolarını dünyayla paylaştı.

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'dan İsrail'e büyük gözdağı!
Rusya'dan İsrail'e büyük gözdağı!

Moskova, bu hamleyle İsrail'e büyük gözdağı vermiş oldu.

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'dan İsrail'e büyük gözdağı!
Rusya'dan İsrail'e büyük gözdağı!

17 Eylül'de Akdeniz üzerinde Suriye'de keşif uçuşu yapan ve 15 asker taşıyan Rus İl-20 uçağı, Suriye füzeleri tarafından düşürülmüştü.

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'dan İsrail'e büyük gözdağı!
Rusya'dan İsrail'e büyük gözdağı!

, olayla ilgili olarak İsrail hava kuvvetlerini suçlamış, Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini artırmak için Esed rejimine daha önce teslim etmekten vazgeçtiği S-300 hava savunma sistemini vereceğini açıklamıştı.

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'dan İsrail'e büyük gözdağı!
Rusya'dan İsrail'e büyük gözdağı!
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