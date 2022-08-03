Giriş Tarihi: 03.08.2022 11:46
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
11:46
Rusya'dan nükleer uyarı! Acil durum senaryosunu tetikleyebilir: Batı kararlılığımızı sınamaya kalkarsa Rusya geri adım atmaz
Rusya Ukrayna savaşı henüz bitmemiş, Avrupa'da ise Sırbistan ile Kosova arasında bir kriz patlak vermişken Çin ve ABD hattında yaşanan gerilim nedeniyle ipler kopma noktasına geldi. Dünya diken üstünde yaşananları takip ederken Rusya, hangi şartlarda nükleer silah kullanacağını açıkladı. Rus diplomattan gelen açıklamada 'Rusya geri adım atmaz' uyarısı geldi.