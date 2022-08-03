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Giriş Tarihi: 03.08.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 11:46

Rusya'dan nükleer uyarı! Acil durum senaryosunu tetikleyebilir: Batı kararlılığımızı sınamaya kalkarsa Rusya geri adım atmaz

Rusya Ukrayna savaşı henüz bitmemiş, Avrupa'da ise Sırbistan ile Kosova arasında bir kriz patlak vermişken Çin ve ABD hattında yaşanan gerilim nedeniyle ipler kopma noktasına geldi. Dünya diken üstünde yaşananları takip ederken Rusya, hangi şartlarda nükleer silah kullanacağını açıkladı. Rus diplomattan gelen açıklamada 'Rusya geri adım atmaz' uyarısı geldi.

Rusya’dan nükleer uyarı! Acil durum senaryosunu tetikleyebilir: Batı kararlılığımızı sınamaya kalkarsa Rusya geri adım atmaz

Dünya diken üstünde Tayvan Adası'nda yaşananları takip ederken Rusya Ukrayna cephesinden de yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son dönemlerde nükleer savaş iddiaları akılları karıştırırken Rusya'dan "Nükleer silah kullanmaktan yana değiliz ama Batı kararlılığımıız sınamasın" açıklaması geldi. Rus diplomat Alexander Trofimov, nükleer savaş senaryolarını anlattı.

Rusya’dan nükleer uyarı! Acil durum senaryosunu tetikleyebilir: Batı kararlılığımızı sınamaya kalkarsa Rusya geri adım atmaz

NÜKLEER SAVAŞ İSTEMİYORUZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı'na gönderdiği mektupta, Rusya'nın nükleer savaş istemediğini ve böyle bir savaşın galibi olmayacağını ifade etmişti.

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Rusya’dan nükleer uyarı! Acil durum senaryosunu tetikleyebilir: Batı kararlılığımızı sınamaya kalkarsa Rusya geri adım atmaz

Nükleer silahların yayılmasını önleme konferansında konuşan Rus diplomat Alexander Trofimov, yaptığı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna'yı nükleer silah kullanmakla tehdit ettiği iddilarını yalanladı.

Rusya’dan nükleer uyarı! Acil durum senaryosunu tetikleyebilir: Batı kararlılığımızı sınamaya kalkarsa Rusya geri adım atmaz

HANGİ ŞARTLAR ALTINDA NÜKLEER SİLAH KULLANILIR?

Rusya Dışişleri Bakanlığının nükleer silahların yayılmasını önleme ve silah kontrol departmanında kıdemli bir diplomat olan Trofimov, Moskova'nın nükleer silahları yalnızca kitle imha silahlarına veya Rus devletinin varlığını tehdit eden geleneksel bir silah saldırısına yanıt olarak kullanacağını söyledi.

Rusya’dan nükleer uyarı! Acil durum senaryosunu tetikleyebilir: Batı kararlılığımızı sınamaya kalkarsa Rusya geri adım atmaz

Trofimov, "Bu iki varsayımsal senaryonun hiçbiri Ukrayna'daki durumla ilgili değil." dedi.

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