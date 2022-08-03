Rusya’dan nükleer uyarı! Acil durum senaryosunu tetikleyebilir: Batı kararlılığımızı sınamaya kalkarsa Rusya geri adım atmaz

HANGİ ŞARTLAR ALTINDA NÜKLEER SİLAH KULLANILIR?

Rusya Dışişleri Bakanlığının nükleer silahların yayılmasını önleme ve silah kontrol departmanında kıdemli bir diplomat olan Trofimov, Moskova'nın nükleer silahları yalnızca kitle imha silahlarına veya Rus devletinin varlığını tehdit eden geleneksel bir silah saldırısına yanıt olarak kullanacağını söyledi.