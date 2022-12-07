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Giriş Tarihi: 07.12.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 09:49

Sahilde bulunan gizemli nesne sosyal medyayı karıştırdı! Uzmanlar acilen olay yerine gidiyor

ABD'nin Florida sahilinde kıyıya vuran gizemli obje sosyal medyada merak uyandırdı. 25 metrelik gizemli objenin ne olduğunu anlamak için arkeologlar bugün bölgeye gidecek.

Sahilde bulunan gizemli nesne sosyal medyayı karıştırdı! Uzmanlar acilen olay yerine gidiyor

Meydana gelen fırtınalar sonrası Florida sahilindeki erezyon, gizemli bir objeyi ortaya çıkardı. Bilinmeyen objenin 25 metre uzunluğunda olduğu, bir kısmının tahta bir kısmının da metalden olduğu ifade edildi.

Sahilde bulunan gizemli nesne sosyal medyayı karıştırdı! Uzmanlar acilen olay yerine gidiyor

Görüntülerin sosyal medyada dolaşmasının ardından bazı kullanıcılar objenin antik bir mızrağın parçası olabileceğini söyledi. Bazı kullanıcılara göre ise yalnızca eski bir iskelenin parçası.

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Sahilde bulunan gizemli nesne sosyal medyayı karıştırdı! Uzmanlar acilen olay yerine gidiyor

Gizemli objenin bulunduğu sahilin görevlisi Tamra Malphurs ise "Bu bir gizem. Pek çok insan bunun eski bir geminin parçası olabileceğini düşünüyor" dedi.

Sahilde bulunan gizemli nesne sosyal medyayı karıştırdı! Uzmanlar acilen olay yerine gidiyor

Malphurs, "Bu noktada erezyon oldukça etkili. Muhtemelen 25 yıldır bu sahildeyim, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim; böyle bir nesnenin de ortaya çıktığını ilk defa görüyorum" dedi.

Sahilde bulunan gizemli nesne sosyal medyayı karıştırdı! Uzmanlar acilen olay yerine gidiyor

Arkeologların bugün objeyi incelemek için bölgeye gitmesi bekleniyor.

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