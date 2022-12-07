Sahilde bulunan gizemli nesne sosyal medyayı karıştırdı! Uzmanlar acilen olay yerine gidiyor

Meydana gelen fırtınalar sonrası Florida sahilindeki erezyon, gizemli bir objeyi ortaya çıkardı. Bilinmeyen objenin 25 metre uzunluğunda olduğu, bir kısmının tahta bir kısmının da metalden olduğu ifade edildi. Görüntülerin sosyal medyada dolaşmasının ardından bazı kullanıcılar objenin antik bir mızrağın parçası olabileceğini söyledi. Bazı kullanıcılara göre ise yalnızca eski bir iskelenin parçası. Gizemli objenin bulunduğu sahilin görevlisi Tamra Malphurs ise 'Bu bir gizem. Pek çok insan bunun eski bir geminin parçası olabileceğini düşünüyor' dedi. Malphurs, 'Bu noktada erezyon oldukça etkili. Muhtemelen 25 yıldır bu sahildeyim, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim; böyle bir nesnenin de ortaya çıktığını ilk defa görüyorum' dedi. Arkeologların bugün objeyi incelemek için bölgeye gitmesi bekleniyor. Ian ve Nicole kasırgaları, ABD'nin ünlü sahillerini deyim yerindeyse savaş alanına çevirdi. Ancak bu durum bir ilk değil. 2020 yılında meydana gelen bir kasırganın ardından da 1800'lü yıllardan kalma bir mızrak bulunmuştu.