Giriş Tarihi: 20.08.2021 11:29Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 11:36
3000 ışık yılı uzunluğunda! Samanyolu'ndaki keşif bilim dünyasını şaşkına çevirdi!
Samanyolu'nun Dünya'ya en yakın sarmal kolunda 3000 ışık yılı uzunluğunda olağandışı bir kırılma tespit edildi. Bilim insanları daha önce böyle bir şeyi görmediklerini söyledi. Söz konusu kırılma veya yapı bilinmeyen bir galaktik altyapı türü olabilir. Bazılarına göreyse anomali de olabilir. Gök bilimciler araştırmalarına devam ediyor. İşte detaylar...