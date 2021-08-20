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Haberler Galeri 3000 ışık yılı uzunluğunda! Samanyolu'ndaki keşif bilim dünyasını şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 20.08.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 11:36

3000 ışık yılı uzunluğunda! Samanyolu'ndaki keşif bilim dünyasını şaşkına çevirdi!

Samanyolu'nun Dünya'ya en yakın sarmal kolunda 3000 ışık yılı uzunluğunda olağandışı bir kırılma tespit edildi. Bilim insanları daha önce böyle bir şeyi görmediklerini söyledi. Söz konusu kırılma veya yapı bilinmeyen bir galaktik altyapı türü olabilir. Bazılarına göreyse anomali de olabilir. Gök bilimciler araştırmalarına devam ediyor. İşte detaylar...

3000 ışık yılı uzunluğunda! Samanyolu’ndaki keşif bilim dünyasını şaşkına çevirdi!

Astronomy & Astrophysics'de yayınlanan yeni araştırmada söz konusu durum "Yay Kolu'ndaki yüksek eğimli açı yapısı" olarak tanımlanıyor. Bir yıldız kümesi Yay Kolu'nun dışına çıkmış durumda. Bu küme genç yıldızları ve yıldızların oluşmasını sağlayan gaz bulularını içeriyor. Astronomlar yeni keşfin 3000 ışık yılı uzunluğunda olduğunu belirtti. Tüm galaksinin toplam çapının yüzde 3'ünden daha az.

3000 ışık yılı uzunluğunda! Samanyolu’ndaki keşif bilim dünyasını şaşkına çevirdi!

Uzmanlar yaptığı açıklamada, Samanyolu'la ilgili bilinmeyen birçok sırrın olduğunu ve galaksimizin özelliklerinin bulunmasının kolay olmadığını belirtti. Bir gök bilimci, "Samanyolu'na ait çeşitli özelliklerin haritasını çıkarmak zor olabiliyor. Bunun en büyük nedeni galaksinin içinde yaşamamız" dedi.

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3000 ışık yılı uzunluğunda! Samanyolu’ndaki keşif bilim dünyasını şaşkına çevirdi!

Araştırmanın başyazarı olan astrofizikçi Michael Kuhn ve ekibi, Samanyolu'nun yeni sıra dışı özelliğini, NASA'nın geçtiğimiz yıl emekliye ayırdığı Spitzer Uzay Teleskobu'ndan gelen verileri analiz ederek buldu.

3000 ışık yılı uzunluğunda! Samanyolu’ndaki keşif bilim dünyasını şaşkına çevirdi!

Bununla birlikte ekip Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın Gaia görevinden elde edilen verileri de kullandı ve böylece yıldılar arasındaki mesafeler de ölçüldü. Bu durum Yay Kolu'nun üç boyutlu bir görünümünün elde edilmesini sağladı.

3000 ışık yılı uzunluğunda! Samanyolu’ndaki keşif bilim dünyasını şaşkına çevirdi!

Michael Kuhn yaptığı açıklamada, "Gaia ve Spitzer Teleskobu'ndan gelen verileri bir araya getirdiğimizde üç boyutlu bir harita oluşturduk. Yay Kolu'nda daha önce hiç görülmemiş bir durumun olduğunu tespit ettik" dedi.

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