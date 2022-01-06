Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında flaş gelişme! yeniden görülebilir!

Yalnızca ABD'de değil, tüm dünyada aylardır büyük yankı uyandıran Jeffrey Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in pedofili, cinsel istismar ve fuhuş ağı davasında sona gelinmiş olsa da yaşanan yeni bir gelişme, her şeyi baştan başlatabilir.