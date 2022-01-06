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Giriş Tarihi: 06.01.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 10:11

Sapık Jeffrey Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell'in davasında flaş gelişme! yeniden görülebilir!

Yalnızca ABD'de değil, tüm dünyada aylardır büyük yankı uyandıran Jeffrey Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in pedofili, cinsel istismar ve fuhuş ağı davasında sona gelinmiş olsa da yaşanan yeni bir gelişme, her şeyi baştan başlatabilir.

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Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında flaş gelişme! yeniden görülebilir!

ABD tarihinin, üst düzey isimleri de içerin en büyük istismar ve fuhuş davalarından biri olan Jeffrey Epstein davasında gelişmeler bitmek bilmiyor.

Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında flaş gelişme! yeniden görülebilir!

Aralarında ABD başkanları Bill Clinton, Donald Trump gibi isimlerin yanı sıra İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi, Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'un da olduğu dünyaca ünlü isimlere, reşit olmayan kızlarla fuhuş ilişkileri yaşatan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein, konulduğu cezaevinde ölü bulunmuştu.

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Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında flaş gelişme! yeniden görülebilir!

Epstein'ın gizemli ölümü, kayıtlara intihar olarak geçse de, suikast şüpheleri de oldukça konuşulur olmuştu.

Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında flaş gelişme! yeniden görülebilir!

Sapık milyarderin ölümünün ardından ise gözler, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'e çevrilmişti. Reşit olmayan kızları fuhuş tuzağına düşürmek, cinsel istismar sırasında Epstein'a eşlik etmek, ticarete ortak olmak ve yönetmek gibi birçok eylem gerçekleştirdiği anlaşılan, Epstein'ın 11 yıllık kız arkadaşı Maxwell, geçtiğimiz hafta sonuçlanan davada suçlu bulunmuştu.

Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında flaş gelişme! yeniden görülebilir!

Hakkında 6 ayrı suçtan açılan davada 5'inden suçlu bulunan Maxwell, 40 ila 65 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.

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