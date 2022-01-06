Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında flaş gelişme! yeniden görülebilir!

ABD tarihinin, üst düzey isimleri de içerin en büyük istismar ve fuhuş davalarından biri olan Jeffrey Epstein davasında gelişmeler bitmek bilmiyor. Aralarında ABD başkanları Bill Clinton, Donald Trump gibi isimlerin yanı sıra İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi, Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'un da olduğu dünyaca ünlü isimlere, reşit olmayan kızlarla fuhuş ilişkileri yaşatan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein, konulduğu cezaevinde ölü bulunmuştu. Epstein'ın gizemli ölümü, kayıtlara intihar olarak geçse de, suikast şüpheleri de oldukça konuşulur olmuştu. Sapık milyarderin ölümünün ardından ise gözler, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'e çevrilmişti. Reşit olmayan kızları fuhuş tuzağına düşürmek, cinsel istismar sırasında Epstein'a eşlik etmek, ticarete ortak olmak ve yönetmek gibi birçok eylem gerçekleştirdiği anlaşılan, Epstein'ın 11 yıllık kız arkadaşı Maxwell, geçtiğimiz hafta sonuçlanan davada suçlu bulunmuştu. Hakkında 6 ayrı suçtan açılan davada 5'inden suçlu bulunan Maxwell, 40 ila 65 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı. Maxwell'in avukatları verilen cezaya itiraz ederek temyize gideceklerini açıklamıştı. Duruşmalarda suçsuz olduğunu iddia eden, gözaltındayken haksız yere tutulduğunu ve kötü muamele gördüğünü söyleyen Maxwell'in davasında yaşanan yeni bir gelişme, sapık kadının davasının yeniden görülme olasılığını gündeme getirdi. Basına yansıyan haberlere göre Maxwell'in davasında görev yapan iki jüri üyesinin geçmişte cinsel istismara uğradıklarını açıklaması, davanın baştan görülmesine neden olabilir. Maxwell'in davasının sonuçlanmasının ve suçlu bulunmasının ardından isimlerini açıklamadan röportajlar veren jüri üyeleri, geçmişte yaşadıkları kötü deneyimlerin bu olayla her yönden bağlantı kurmalarına olanak verdiğini söylemişti. Soy ismi açıklanmayan üyelerden Scotty David, kendisinin de cinsel istismar kurbanı olduğunu açıklamış, ismi gizli kalan bir diğer üye de geçmişte benzer bir travma yaşadığını söylemişti. Bu röportajların basına yansımasının ardından harekete geçen Maxwell'in avukatları, kararın 'yanlış etki altında' alındığını ve 'objektif olmadığını' söyleyerek davanın iptalini talep etti. Cinsel istismar kurbanı jüri üyelerinin, kendi geçmiş travmalarının etkisi altında kalarak Maxwell'e karşı yanlı bir karar verilmesine ön ayak olduğunu söyleyen avukatlar, diğer jüri üyelerinin de bu nedenle manipüle edildiğini iddia etti. Davaya itiraz edilmesinin ardından gözlerin çevrildiği jüri üyeleri ise, görevlerine seçilmeden önce doldurdukları formlarda, 'Siz veya yakın bir aile üyeniz benzer bir suçtan mağdur oldunuz mu?' şeklinde bir soruyla karşılaşmadıklarını ve bilinçli olarak herhangi bir şeyi gizlemediklerini söyledi. Bu gelişmeyle birlikte gözler bir kez daha Maxwell'e çevrildi. Dava sırasında Maxwell aleyhine konuşan tanıklar, Epstein'ın cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştiği anlara Maxwell'in de dahil olduğunu söylemişti. SAPIK MİLYARDER JEFFREY EPSTEİN DAVASINDA KRALİÇE ELİZABETH'İN GÖRÜNTÜLERİ! ABD'Lİ SAPIK MİLYARDER JEFFREY EPSTEİN'IN 'GÜNAH EVİ' ORTAYA ÇIKTI! SAPIK JEFFREY EPSTEİN'IN SUÇ ORTAĞI GHİSLAİNE MAXWELL'İN DAVASINDA İLK TANIK KONUŞTU! İĞRENÇ DETAYLAR…