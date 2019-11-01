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Şaşkına çeviren görüntüler! korkusuyla...

Son yıllarda özellikle Avrupa ve Amerika'da yaşayan insanlarda afetler ve felaketlere karşı bir önlem alma trendi oluştu. korkusu bir adama neler yaptırır? 'de yaşayan bir vatandaş felaket korkusu nedeniyle bakın ne yaptı? Bu durum son yıllarda ABD başta olmak üzere birçok ülkede gerçekleşiyor! ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Bu sığınağı nasıl yaptığını da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. O görüntüler büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 07:19 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 07:25
Şaşkına çeviren görüntüler! Kıyamet korkusuyla...

'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi.

Şaşkına çeviren görüntüler! Kıyamet korkusuyla...

Amerikalı adam yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.

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Şaşkına çeviren görüntüler! Kıyamet korkusuyla...

Adam sığınağı inşa etmek için önce büyük bir çukur oluşturdu.

Şaşkına çeviren görüntüler! Kıyamet korkusuyla...

Daha sonra bir konteyner satın aldı...

Şaşkına çeviren görüntüler! Kıyamet korkusuyla...

Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce konteryneri güzelce boyadı ve kapı yaptı.

Şaşkına çeviren görüntüler! Kıyamet korkusuyla...

Bahçesine sığacak kadar çukuru kazıp zemine de çakıl attı.

Şaşkına çeviren görüntüler! Kıyamet korkusuyla...

Yeri hazırladıktan sonra yerleştirmek için vinç kiraladı...

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