Şaşkına çeviren görüntüler! Kıyamet korkusuyla...

Son yıllarda özellikle Avrupa ve Amerika'da yaşayan insanlarda afetler ve felaketlere karşı bir önlem alma trendi oluştu. Kıyamet korkusu bir adama neler yaptırır? ABD'de yaşayan bir vatandaş felaket korkusu nedeniyle bakın ne yaptı? Bu durum son yıllarda ABD başta olmak üzere birçok ülkede gerçekleşiyor! ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Bu sığınağı nasıl yaptığını da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. O görüntüler büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 01.11.2019
07:19
Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
07:25
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