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aldığı evin garajından...

Dünyanın farklı yerlerinde birbirinden ilginç şeyler beklenmeyen yerlerde ortaya çıkabiliyor. Bunlardan bazıları ise şoke edecek cinsten!

Giriş Tarihi: 31.12.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 10:06
Satın aldığı evin garajından...

Yurt dışında yapılan müzayedelerde ilk kural; örneğin alınan bir ev ise, alınmadan önce içine giremiyorsunuz. Normal satıştan farklı, müzayede yöntemiyle satıldığı için ürünü fazla inceleme olanağınız yok.

Satın aldığı evin garajından...

İşte tam da bu kural bazı kişilerin hayatını değiştirebiliyor.

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Satın aldığı evin garajından...

Bu ev de bu şekilde alınmıştı

Satın aldığı evin garajından...

Fakat alt katındaki garajda bir araç görünüyordu

Satın aldığı evin garajından...

Tabi bu sıradan bir otomobil değildi

Satın aldığı evin garajından...

Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu

Satın aldığı evin garajından...

Üstelik çok da eski görünmüyordu

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