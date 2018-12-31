Satın aldığı evin garajından...

Dünyanın farklı yerlerinde birbirinden ilginç şeyler beklenmeyen yerlerde ortaya çıkabiliyor. Bunlardan bazıları ise şoke edecek cinsten! Yurt dışında yapılan müzayedelerde ilk kural; örneğin alınan bir ev ise, alınmadan önce içine giremiyorsunuz. Normal satıştan farklı, müzayede yöntemiyle satıldığı için ürünü fazla inceleme olanağınız yok. İşte tam da bu kural bazı kişilerin hayatını değiştirebiliyor. Bu ev de bu şekilde alınmıştı Fakat alt katındaki garajda bir araç görünüyordu Tabi bu sıradan bir otomobil değildi Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu Üstelik çok da eski görünmüyordu