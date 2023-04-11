Giriş Tarihi: 11.04.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 10:41

Savaş çanları çalıyor! Çin'in gizli planı: Tayvan'a bir mesaj var

Çin-Tayvan çekişmesinde gerilim iyice tırmanmış durumda. Çin, Tayvan çevresinde art arda tatbikatlar düzenlerken konuyla ilgili BBC'ye açıklama yapan Tayvan'dan bir profesör bunun 'Çin'in standardı olduğunu, ancak ileri bir hamle yapamayacağını' dile getirdi. Bu eylemlerin bir 'zamanlama' stratejisi içerdiğini ifade eden uzmanlar Tayvan'da 'tek Çin' ilkesini belirleyen muhalefetteki partinin kazanması için yapıldığını ifade ederek "Çin, Tayvan halkına 'muhalefete oy verirseniz barış olur, ancak mevcut hükümete oy verirseniz savaş çıkar' mesajını veriyor" ifadelerinde bulundu.