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Giriş Tarihi: 11.04.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 10:41

Savaş çanları çalıyor! Çin'in gizli planı: Tayvan'a bir mesaj var

Çin-Tayvan çekişmesinde gerilim iyice tırmanmış durumda. Çin, Tayvan çevresinde art arda tatbikatlar düzenlerken konuyla ilgili BBC'ye açıklama yapan Tayvan'dan bir profesör bunun 'Çin'in standardı olduğunu, ancak ileri bir hamle yapamayacağını' dile getirdi. Bu eylemlerin bir 'zamanlama' stratejisi içerdiğini ifade eden uzmanlar Tayvan'da 'tek Çin' ilkesini belirleyen muhalefetteki partinin kazanması için yapıldığını ifade ederek "Çin, Tayvan halkına 'muhalefete oy verirseniz barış olur, ancak mevcut hükümete oy verirseniz savaş çıkar' mesajını veriyor" ifadelerinde bulundu.

AA
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Savaş çanları çalıyor! Çin’in gizli planı: Tayvan’a bir mesaj var

Yıllardır süregelen Çin-Tayvan gerilimi son zamanlarda iyice artmış durumda. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusunun ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatın üçüncü gününde, dün sabahtan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 91 askeri hava aracı ve 12 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Savaş çanları çalıyor! Çin’in gizli planı: Tayvan’a bir mesaj var

Bakanlığın açıklamasında, 91 hava aracından 54'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

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Savaş çanları çalıyor! Çin’in gizli planı: Tayvan’a bir mesaj var

Açıklamada, 8 "SU-30", 10 "J-10", 2 "J-11", 10 "J-16" savaş uçağı, 2 "H-6" tipi bombardıman uçağı, "Y-8 ASW" tipi deniz devriye uçağı,"KJ-200" tipi erken uyarı uçakları ile "TB-001" tipi silahlı, "BKZ-005" tipi silahsız dronların, Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, "Y-8 EW" ve "Kj-500" erken uyarı uçakları ile "Y-20" tipi tanker uçağının ADIZ'in güney bölümüne, 15 "J-15" savaş uçağının ise güneydoğu bölümüne uçtuğu bilgisi verildi.

Savaş çanları çalıyor! Çin’in gizli planı: Tayvan’a bir mesaj var

Ada çevresindeki uçuşlar ve gemi devriyelerinin, Çin ordusunun Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Orta Amerika ve ABD ziyaretlerinin ardından başlattığı askeri tatbikata faaliyetlere bağlı olduğu tahmin ediliyor.

Savaş çanları çalıyor! Çin’in gizli planı: Tayvan’a bir mesaj var

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı, 8 Nisan'da Ada çevresinde kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

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