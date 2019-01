Bereket, "Savaş benden hayata dair her şeyimi aldı, kocamı aldı, evimi aldı. Artık çocuklarım için çabalıyorum" dedi. Ali Reşit ise Helak'taki evini, toprağını ve birçok hayvanını bırakıp çöle gelmiş. Dört çocuğu ve eşiyle hayata tutunmaya çalışıyor. Ali Reşit, "Çiftçiydim. Toprağım ve hayvanlarım vardı. Her şeyimi bıraktım, buralara geldim. Burada bir işim olmadığı için yardımlarla ayakta durabiliyorum. Türkiye bize çok yardım ediyor. Ancak her şeyden önemlisi ailem yanımda. Bu halimize de çok şükür diyorum" diye konuştu.