Giriş Tarihi: 08.05.2022 13:21 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 14:39

Savaşın simgelerinden Yılan Adası'ndan neler oluyor? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar, görüntüler paylaşıldı

Rusya-Ukrayna savaşı henüz 6. günündeyken, Ukrayna'nın sınırında olan Yılan Adası'nda Rus birlikleri tarafından kuşatılan 13 asker dünyanın gündemine oturmuş, askerlerin Ruslara söyledikleri sözler çok konuşulmuştu. O günden beri tartışmaların odağında olan Yılan Adası ile ilgili Rusya ve Ukrayna tarafından çeşitli açıklamalar geldi. Ukrayna gece vakti Rusya'ya ait olan bir helikopteri düşürdüğünü açıklarken, Rusya ise bir son dakika açıklamasında bulunarak Ukrayna'nın Yılan Adası üzerindeki 2 bombardıman uçağını vurduklarını söyledi. Ukrayna tarafı iddialarına yönelik görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.