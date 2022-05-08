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Haberler Galeri Savaşın simgelerinden Yılan Adası'ndan neler oluyor? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar, görüntüler paylaşıldı
Giriş Tarihi: 08.05.2022 13:21 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 14:39

Savaşın simgelerinden Yılan Adası'ndan neler oluyor? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar, görüntüler paylaşıldı

Rusya-Ukrayna savaşı henüz 6. günündeyken, Ukrayna'nın sınırında olan Yılan Adası'nda Rus birlikleri tarafından kuşatılan 13 asker dünyanın gündemine oturmuş, askerlerin Ruslara söyledikleri sözler çok konuşulmuştu. O günden beri tartışmaların odağında olan Yılan Adası ile ilgili Rusya ve Ukrayna tarafından çeşitli açıklamalar geldi. Ukrayna gece vakti Rusya'ya ait olan bir helikopteri düşürdüğünü açıklarken, Rusya ise bir son dakika açıklamasında bulunarak Ukrayna'nın Yılan Adası üzerindeki 2 bombardıman uçağını vurduklarını söyledi. Ukrayna tarafı iddialarına yönelik görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Savaşın simgelerinden Yılan Adası’ndan neler oluyor? Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar, görüntüler paylaşıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz'deki Yılan Adası üzerinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait 2 Su-24 bombardıman uçağı dahil olmak üzere Odessa bölgesinde 4 Ukrayna savaş uçağını vurduklarını söyledi. Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Savaşın simgelerinden Yılan Adası’ndan neler oluyor? Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar, görüntüler paylaşıldı

GECE BOYU BOMBARDIMAN

Gece boyunca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Harkiv bölgesindeki Ukrayna ordusuna ait bir tugayın komuta merkezi ile Artsız yerleşim birimi yakınındaki Çervonoglinskoye askeri havaalanının iletişim merkezinin imha edildiğini belirten Konaşenkov, "Odessa'da Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin 1241 projesinin bir korveti yok edildi." dedi.

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Savaşın simgelerinden Yılan Adası’ndan neler oluyor? Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar, görüntüler paylaşıldı

"ÇIKARTMA GEMİSİ VURULDU"

Öte yandan gece vakti ise Ukrayna da Yılan Adası'nda demir atan Rus donanmasına ait bir gemiyi vurduğunu söylemişti. Yapılan açıklamada 'Serna' sınıfı çıkartma gemisinin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Ukrayna bundan önce de Rusya'ya ait bir helikopteri vurduğunu söyledi. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı bombardımanın görüntülerini de paylaşmıştı.

Savaşın simgelerinden Yılan Adası’ndan neler oluyor? Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar, görüntüler paylaşıldı

RUSYA'DAN KAYIP BİLANÇOSU AÇIKLAMASI

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 130 Ukrayna askeri unsurunu vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bunların arasında Bahmut ve Krasnopolye bölgelerinde askeri birliklerin ve teknik araçların toplandığı 123 alan, 2 topçu bataryası, 2 mühimmat, füze ve top cephaneliği olduğunu aktardı. Konaşenkov, 420'ye yakın Ukraynalı silahlı gücün öldürüldüğünü, 55 askeri teknik aracın imha edildiğini bildirdi.

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Savaşın simgelerinden Yılan Adası’ndan neler oluyor? Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar, görüntüler paylaşıldı

"4 UKRAYNA UÇAĞI YOK EDİLDİ"

Rus hava savunma sistemlerinin, gece boyunca Yılan Adası üzerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 2 Su-24 model bombardıman uçağı, bir Mi-24 helikopterini vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Odessa bölgesinde gün boyunca toplamda 4 Ukrayna uçağı, 3'ünde çıkarma birlikleri bulunan 4 helikopter, 3 insansız hava aracı ve Ukrayna donanmasına ait bir hücumbotun yok edildiğini dile getirdi.

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