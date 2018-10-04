Selfie çekecekseniz, iki kere düşünün

İnsanlar, sosyal medya hesaplarında beğeni toplamak uğruna yüksek ya da tehlikeli bölgelerde öz çekim yaparak hayatlarını tehlikeye atıyor. Geçen 6 yıllık süre içerisinde en az 259 kişinin öz çekim (selfie) yapmak isterken yaşamını yitirdiği bildirildi. BBC'de yer alan habere göre, 2011-2017 yıllarını kapsayan bir araştırmaya göre, dünyanın farklı yerlerinde 259 kişi öz çekim yaparken öldü. Öz çekim yaparken meydana gelen ölümlerin çoğunun tehlikeli yerlerde yapılmak istenen sosyal medya paylaşımları sebebiyle meydana geldiğine dikkat çekildi. Son olarak geçen ay ABD'de 18 yaşındaki Tomer Frankfurter 250 metre yükseklikten, temmuz ayında ise 19 yaşındaki Gavin Zimmerman Avustralya'da uçurum kenarında öz çekim yaparken düşerek yaşamını yitirmişti. Öz çekim kazalarına giren isimlerden birisi, Şanlıurfa'da doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tarihi kalede fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ olmuştu. Halil Dağ'ın kızı S.D. de babasının düştüğü yeri görmek için çıktığı kaleden düşerek ağır yaralandı.