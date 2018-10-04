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çekecekseniz, iki kere düşünün

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 04.10.2018 22:15 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 23:45
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çekecekseniz, iki kere düşünün
Selfie çekecekseniz, iki kere düşünün

İnsanlar, sosyal medya hesaplarında beğeni toplamak uğruna yüksek ya da tehlikeli bölgelerde yaparak hayatlarını tehlikeye atıyor.

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çekecekseniz, iki kere düşünün
Selfie çekecekseniz, iki kere düşünün

Geçen 6 yıllık süre içerisinde en az 259 kişinin () yapmak isterken yaşamını yitirdiği bildirildi.

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çekecekseniz, iki kere düşünün
Selfie çekecekseniz, iki kere düşünün

BBC'de yer alan habere göre, 2011-2017 yıllarını kapsayan bir araştırmaya göre, dünyanın farklı yerlerinde 259 kişi yaparken öldü.

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çekecekseniz, iki kere düşünün
Selfie çekecekseniz, iki kere düşünün

yaparken meydana gelen ölümlerin çoğunun tehlikeli yerlerde yapılmak istenen sosyal medya paylaşımları sebebiyle meydana geldiğine dikkat çekildi.

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çekecekseniz, iki kere düşünün
Selfie çekecekseniz, iki kere düşünün

Son olarak geçen ay ABD'de 18 yaşındaki Tomer Frankfurter 250 metre yükseklikten, temmuz ayında ise 19 yaşındaki Gavin Zimmerman Avustralya'da uçurum kenarında yaparken düşerek yaşamını yitirmişti.

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çekecekseniz, iki kere düşünün
Selfie çekecekseniz, iki kere düşünün

kazalarına giren isimlerden birisi, Şanlıurfa'da doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tarihi kalede fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ olmuştu.

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çekecekseniz, iki kere düşünün
Selfie çekecekseniz, iki kere düşünün

Halil Dağ'ın kızı S.D. de babasının düştüğü yeri görmek için çıktığı kaleden düşerek ağır yaralandı.

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