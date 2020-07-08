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uğruna ölüme meydan okudu! İşte şoke eden fotoğraf

veya adıyla özçekim birkaç sene önce ortaya çıktı. Kısa süre içinde tüm dünyada yayıldı. Telefonların ön kameraları da selfie yüzünden çok daha iyi ve çok daha yetenekli. Bazı kişiler ise selfie işini başka boyutlara taşımış durumda. Kimi ilgi çekmek, kimi daha çok takipçi kazanmak vs... hangi sebeple olursa olsun selfie için sınırları çok zorluyorlar. Ölüme meydan okuyorlar. Bir selfie için tehlikeyi göze alan insanları gördüğünüzde hayret edeceksiniz. İşte sizi şaşırtacak o kareler...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 15:03 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 15:06
Selfie uğruna ölüme meydan okudu! İşte şoke eden fotoğraf

çekilmek uğruna tehlikeyi göze alan insanlar şaşkına çeviriyor. Dünyanın farklı yerlerinden insanların çılgın selfie'leri sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Selfie uğruna ölüme meydan okudu! İşte şoke eden fotoğraf
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Selfie uğruna ölüme meydan okudu! İşte şoke eden fotoğraf
Selfie uğruna ölüme meydan okudu! İşte şoke eden fotoğraf
Selfie uğruna ölüme meydan okudu! İşte şoke eden fotoğraf
Selfie uğruna ölüme meydan okudu! İşte şoke eden fotoğraf
Selfie uğruna ölüme meydan okudu! İşte şoke eden fotoğraf
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