Siber saldırıda dikkat çeken “paravan şirket” iddiası! Çağrı cihazları Lübnan’a nasıl girdi?

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana kadın, çocuk ve yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katlederek "soykırım" suçu işleyen İsrail, bölgede savaşı genişletmek için Lübnan'a saldırılar düzenlemeye başladı. Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarını hedef alan İsrail, eş zamanlı siber saldırı gerçekleştirerek onlarca ölüme ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açtı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times ise konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Gazeteye konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen 3 istihbarat yetkilisi, İsrail'in çağrı cihazlarını Lübnan'a sokmak için paravan şirketler kurduğunu iddia etti.