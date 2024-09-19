Giriş Tarihi: 19.09.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
19:35
Siber saldırıda dikkat çeken “paravan şirket” iddiası! Çağrı cihazları Lübnan’a nasıl girdi?
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarını hedef alarak eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği siber saldırılar, onlarca ölüme ve binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırıların ardından çağrı cihazlarının ülkeye nasıl girdiği merak konusu olurken, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından New York Times konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İsrail'in paravan şirketler aracılığıyla çağrı cihazlarını Hizbullah'a sattığı öne sürülürken, patlamaları mesajların tetiklediği kaydedildi. İşte detaylar...