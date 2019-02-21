Sibirya'da yağan siyah kar panik yarattı

Bölgedeki tesislerden birinin yöneticisi, Sibirya Times' yaptığı açıklamada, işlenen kömürün tozunun dışarı sızmasını önlemek için kullanılan bir kalkanın kırıldığını ve sızan kurum nedeniylesiyah kar yağışının gerçekleştiğini söyledi.



