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'da yağan siyah kar panik yarattı

Giriş Tarihi: 21.02.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 10:48
Sibirya'da yağan siyah kar panik yarattı

Madenciliğin tek geçim kaynağı olduğu 'nın Kemerova kentinde, siyah kar yağdı.

Sibirya'da yağan siyah kar panik yarattı

Rusya'nın bölgesindeki Kemerova kentinde siyah kar yağdı.

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Sibirya'da yağan siyah kar panik yarattı

Kentte büyük panşk yaşanırken, bölge sakinleri karda oynayan çocukların zehirlenmesinden endişe duyuyor.

Sibirya'da yağan siyah kar panik yarattı

Yetkililer siyah yağan karı, bölgedeki kömür işleme tesislerine bağladılar.

Sibirya'da yağan siyah kar panik yarattı

Bölgedeki tesislerden birinin yöneticisi, Times' yaptığı açıklamada, işlenen kömürün tozunun dışarı sızmasını önlemek için kullanılan bir kalkanın kırıldığını ve sızan kurum nedeniylesiyah kar yağışının gerçekleştiğini söyledi.

Sibirya'da yağan siyah kar panik yarattı

Bölgedeki tek geçim kaynağı madencilik ve basında, çevre kirliliğinin tehlikeli seviyelere ulaştığı haberleri yapılıyor.

Sibirya'da yağan siyah kar panik yarattı
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