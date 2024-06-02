Giriş Tarihi: 02.06.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
09:11
Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis SABAH’a anlattı: Zulme en büyük tepki hep Başkan Erdoğan’dan geldi!
Katil İsrail ordusu, ABD ve Batılı ülkelerin desteğini arkasına aldı. 7 Ekim'den bu yana Filistin'de 21. Yüzyıl'ın en kanlı soykırımına imza attı. Dünya, Gazze'den yükselen feryatlara kulaklarını tıkarken katliamın şiddeti her geçen gün arttı. İsrail'in 'Tünel var' diyerek bombaladığı Şifa Hastanesi'nde görevli Dr. Fadya Malhis ise Siyonist zulmünü SABAH'a anlattı.