Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis SABAH’a anlattı: Zulme en büyük tepki hep Başkan Erdoğan’dan geldi!

Fadya Malhis, İsrail tarafından bombalanan Şifa Hastanesi'nde tedavi gören yoğun bakım ünitesindeki yeni doğan bebeklerin yaşadığı dramı tüm dünyaya duyuran isimlerin arasındaydı. Malhis, Gazze'nin en büyük hastanelerinden biri olan Şifa Hastanesi, 'altında tünel var' bahanesiyle İsrail askerlerince yerle bir edildiği için görevini yapmayan onlarca Filistinli doktordan sadece biri. İsrail vahşetini cesurca dünya kamuoyuna aktardığı için de Siyonistler tarafından hedef alınmış bir isim. Mısır sınırındaki Refah kapısına ulaşmak için yürüdükleri 10 kilometrelik yolda İsrail askerleri defalarca kendilerine ateş açmış. Zorlu bir mücadelenin ardından önce Mısır'a daha sonra da Türkiye'ye gelmişler.