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Haberler Galeri Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis SABAH’a anlattı: Zulme en büyük tepki hep Başkan Erdoğan’dan geldi!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 09:11

Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis SABAH’a anlattı: Zulme en büyük tepki hep Başkan Erdoğan’dan geldi!

Katil İsrail ordusu, ABD ve Batılı ülkelerin desteğini arkasına aldı. 7 Ekim'den bu yana Filistin'de 21. Yüzyıl'ın en kanlı soykırımına imza attı. Dünya, Gazze'den yükselen feryatlara kulaklarını tıkarken katliamın şiddeti her geçen gün arttı. İsrail'in 'Tünel var' diyerek bombaladığı Şifa Hastanesi'nde görevli Dr. Fadya Malhis ise Siyonist zulmünü SABAH'a anlattı.

HARUN SEKMEN
Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis SABAH’a anlattı: Zulme en büyük tepki hep Başkan Erdoğan’dan geldi!

Siyonist İsrail, dünyanın gözü önünde 21. Yüzyıl'ın en kanlı soykırımına imza attı. 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılarda 40 bine yakın sivili hayattan kopardı. Hastaneleri, okulları, çadır kamplarını bile bombalayan İsrail, ABD ve Batılı ülkelerin desteğini de arkasına aldı.

Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis SABAH’a anlattı: Zulme en büyük tepki hep Başkan Erdoğan’dan geldi!

Katil İsrail ordusunun en kanlı saldırılarını düzenlediği yerlerden biri olan Şifa Hastanesi'nden geriye enkaz kaldı. İsrail'in altında tünel var bahanesi ile katliam yaptığı, oysa yalnızca yaralı Filistinlilerin kısıtlı imkanlarla tedavi gördüğü o hastanede görev yapan Dr. Fadya Malhis zulmü SABAH Pazar ekibine anlattı. Oğlu gelini ve torunlarıyla Gazze'den Türkiye'ye gelen Doktor Malhis, masum Gazze halkı üzerinde estirilen Siyonist terörü anlattı.

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Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis SABAH’a anlattı: Zulme en büyük tepki hep Başkan Erdoğan’dan geldi!

Fadya Malhis, İsrail tarafından bombalanan Şifa Hastanesi'nde tedavi gören yoğun bakım ünitesindeki yeni doğan bebeklerin yaşadığı dramı tüm dünyaya duyuran isimlerin arasındaydı. Malhis, Gazze'nin en büyük hastanelerinden biri olan Şifa Hastanesi, 'altında tünel var' bahanesiyle İsrail askerlerince yerle bir edildiği için görevini yapmayan onlarca Filistinli doktordan sadece biri. İsrail vahşetini cesurca dünya kamuoyuna aktardığı için de Siyonistler tarafından hedef alınmış bir isim. Mısır sınırındaki Refah kapısına ulaşmak için yürüdükleri 10 kilometrelik yolda İsrail askerleri defalarca kendilerine ateş açmış. Zorlu bir mücadelenin ardından önce Mısır'a daha sonra da Türkiye'ye gelmişler.

Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis SABAH’a anlattı: Zulme en büyük tepki hep Başkan Erdoğan’dan geldi!

İMKANSIZLIKLARA RAĞMEN BÜYÜK MÜCADELE

Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşandığına değinen Doktor Malhis, "Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi yok edildi. Sağlık sistemini bitirdiler. Zor da olsa yaralıları tedavi etmeye çalışıyorduk. İmkansızlıklara rağmen mücadele ediyorduk. Tünel var yalanını ortaya attılar. Fakat yıkmalarına rağmen bir şey bulamadılar. Amaçları yaralıları tedavi etmemizi engellemekti. Batı medyası da buna çanak tuttu. Tünel bulamadılar ama toplu mezarlar vardı. İnsanlar canlı canlı gömüldü. Birçok doktor arkadaşımız şehadet şerbetini yudumladı. Aile yakınlarıma işkence edildi. Birçok aile ferdimiz halen tutuklu" dedi.

Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis SABAH’a anlattı: Zulme en büyük tepki hep Başkan Erdoğan’dan geldi!

KITLIK VE YOKLUK HÜKÜM SÜRÜYOR

Gazze'de kıtlığın ve yokluğun hüküm sürdüğünü kaydeden Malhis, "Yüzbinlerce insan hurma ve su ile yaşamaya çalışıyor. Yağmur suyu içtik. Halen içiliyor. Benim evim, arabam, bütün varlığım gitti. Ama sabrettik. Allah'a güveniyoruz. Sadece ben değil, bütün Gazzelilerin her şeyi gitti. Fakat hepsi Allah'a tevekkül ediyor. Yokluğa rağmen cesurca mücadele eden kahraman Filistin halkı bunun bir imtihan olduğunu düşünüyor " diye konuştu.

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