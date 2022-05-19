Giriş Tarihi: 19.05.2022 15:08
Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
15:09
Şirin Ebu Akile İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü! İsrail basını yeni skandalı duyurdu: 6 el ateş edildi ancak...
İsrail ordusunun, 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile ile ilgili bir skandala daha imza attı. Cenazesinin kaldırılmasına bile müsaade etmeyen İsrail bu kez de ceza soruşturmasına gerek olmadığını açıkladı.