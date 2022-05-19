Şirin Ebu Akile İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü! İsrail basını yeni skandalı duyurdu: 6 el ateş edildi ancak...

Soruşturmaya göre, Ebu Akile'nin vurulduğu noktaya yaklaşık 190 metre mesafede bulunan bir cipteki komandonun, gazetecilerin durduğu bölümden gelen ateşe karşılık verdiği aktarıldı. Haberde, Ebu Akile'nin bu sırada İsrail askerlerince vurulmuş olmasından endişe edildiği kaydedildi. AA muhabirinin söz konusu habere ilişkin değerlendirme talebine ise İsrail ordu sözcülüğünden henüz bir yanıt gelmedi.