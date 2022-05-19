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Haberler Galeri Şirin Ebu Akile İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü! İsrail basını yeni skandalı duyurdu: 6 el ateş edildi ancak...
Giriş Tarihi: 19.05.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 15:09

Şirin Ebu Akile İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü! İsrail basını yeni skandalı duyurdu: 6 el ateş edildi ancak...

İsrail ordusunun, 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile ile ilgili bir skandala daha imza attı. Cenazesinin kaldırılmasına bile müsaade etmeyen İsrail bu kez de ceza soruşturmasına gerek olmadığını açıkladı.

Şirin Ebu Akile İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü! İsrail basını yeni skandalı duyurdu: 6 el ateş edildi ancak...

İsrail ordusunun, 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümünde "suç şüphesi bulunmadığı" iddiasıyla ceza soruşturması başlatmayacağı bildirildi.

Şirin Ebu Akile İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü! İsrail basını yeni skandalı duyurdu: 6 el ateş edildi ancak...

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusuna bağlı Ordu Polisi Ceza Soruşturması Birimi, Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin ceza soruşturması açmayı planlamıyor.

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Şirin Ebu Akile İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü! İsrail basını yeni skandalı duyurdu: 6 el ateş edildi ancak...

Haberde, Ebu Akile'nin Cenin yakınlarındaki Burkin beldesindeki bir gözaltı operasyonu sırasında vurulduğu belirtilirken, burada İsrail ordusuna bağlı "Duvdevan" isimli komando birliklerinin görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Şirin Ebu Akile İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü! İsrail basını yeni skandalı duyurdu: 6 el ateş edildi ancak...

6 EL ATEŞ ETTİK ANCAK...

İsrail ordusundan Albay Meni Liberty'nin olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmada, İsrailli komandoların Ebu Akile'nin bulunduğu bölgeye 6 el ateş ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Şirin Ebu Akile İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü! İsrail basını yeni skandalı duyurdu: 6 el ateş edildi ancak...

Soruşturmaya göre, Ebu Akile'nin vurulduğu noktaya yaklaşık 190 metre mesafede bulunan bir cipteki komandonun, gazetecilerin durduğu bölümden gelen ateşe karşılık verdiği aktarıldı. Haberde, Ebu Akile'nin bu sırada İsrail askerlerince vurulmuş olmasından endişe edildiği kaydedildi. AA muhabirinin söz konusu habere ilişkin değerlendirme talebine ise İsrail ordu sözcülüğünden henüz bir yanıt gelmedi.

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