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Sırtı bu haldeydi! Şoke eden operasyon

Sırtı bu haldeydi! Şoke eden operasyon

Sosyal medyada yankı uyandıran bu sırt operasyonu şoke edecek cinsten. Uzun süre sırtındaki ağrı ve şişlikle yaşayan genç kadının nasıl bu duruma katlandığı ise merak konusu oldu. En sonunda sırtındaki kitleden kurtulmak için doktora başvuran kadının operasyonu zorlu geçti. Ameliyat saniye saniye sosyal medyadan izlendi. Görenlerin hayretler içinde kaldığı operasyonda kadının sırtından çıkanlar şaşkına çevirdi. İşte bu tarz ameliyatlarıyla sosyal medyada büyük bir üne kavuşan doktorun o ameliyatı böyle gerçekleşti.