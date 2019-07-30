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Sırtı bu haldeydi! Şoke eden operasyon

Sosyal medyada yankı uyandıran bu sırt operasyonu şoke edecek cinsten. Uzun süre sırtındaki ağrı ve şişlikle yaşayan genç kadının nasıl bu duruma katlandığı ise merak konusu oldu. En sonunda sırtındaki kitleden kurtulmak için doktora başvuran kadının operasyonu zorlu geçti. Ameliyat saniye saniye sosyal medyadan izlendi. Görenlerin hayretler içinde kaldığı operasyonda kadının sırtından çıkanlar şaşkına çevirdi. İşte bu tarz ameliyatlarıyla sosyal medyada büyük bir üne kavuşan doktorun o ameliyatı böyle gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 30.07.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 10:28
Sırtı bu haldeydi! Şoke eden operasyon

Öncesiyle ve sonrasıyla o şaşırtıcı operasyon kare kare böyle görüntülendi!

Sırtı bu haldeydi! Şoke eden operasyon
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Sırtı bu haldeydi! Şoke eden operasyon
Sırtı bu haldeydi! Şoke eden operasyon
Sırtı bu haldeydi! Şoke eden operasyon
Sırtı bu haldeydi! Şoke eden operasyon
Sırtı bu haldeydi! Şoke eden operasyon
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