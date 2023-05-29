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Giriş Tarihi: 29.05.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 11:35

Sırtını Kılıçdaroğlu'na yaslayan İsveç'in hayalleri suya düştü! Şimdi gözleri Başkan Erdoğan'da: O tarihe işaret ettiler

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından İsveç'i aylardır devam eden korku yeniden sardı. Hiçbir şartı yerine getirmemelerine rağmen Kılıçdaroğlu'nun kendilerine NATO için yeşil ışık yakacağını düşünen İsveç medyası, Kılıçdaroğlu'nun hezimeti karşısında "Şimdi İsveç NATO'ya girebilecek mi?" sorusunu soruyor. Başkan Erdoğan'ın ne karar vereceğini merak ettiklerini dile getiren ülke gazeteleri ise şu an için gözünü temmuz ayında Vilnus'ta gerçekleşecek olan NATO toplantısına dikmiş durumda.

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Sırtını Kılıçdaroğlu’na yaslayan İsveç’in hayalleri suya düştü! Şimdi gözleri Başkan Erdoğan’da: O tarihe işaret ettiler

13. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan'ın zaferi, hem yurt içi hem de yurt dışında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Sırtını Kılıçdaroğlu’na yaslayan İsveç’in hayalleri suya düştü! Şimdi gözleri Başkan Erdoğan’da: O tarihe işaret ettiler

Dünya basını da Türkiye'deki seçimlere büyük ilgi gösterdi. Bu ilgiyi gösteren ülkelerden biri ise İsveç'ti. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen, ancak Türkiye'nin vetosunu yiyen İsveç, seçimden Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkmasını umut ediyordu.

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Sırtını Kılıçdaroğlu’na yaslayan İsveç’in hayalleri suya düştü! Şimdi gözleri Başkan Erdoğan’da: O tarihe işaret ettiler

Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferi İsveç basınında yer bulurken gazeteler Erdoğan'ın İsveç'e olan tutumundan bahsetti. İsveç'te skandal üstüne skandal yaşanmamış gibi Erdoğan'ın tutumunun niçin olumsuz olduğunu sorgulayan İsveç gazetesi Expressen, "Türkiye cumhurbaşkanı İsveç'in terörist grupları koruduğunu iddia ediyor" sözlerine yer verdi.

Sırtını Kılıçdaroğlu’na yaslayan İsveç’in hayalleri suya düştü! Şimdi gözleri Başkan Erdoğan’da: O tarihe işaret ettiler

HBL de Başkan Erdoğan'ın zaferinden bahsederek "İsveç NATO'da mı?" sorusunu sordu. İsveç'in umudunun bu yaz Vilnus'ta yapılacak NATO toplantısında olacağını ifade eden gazete, "Erdoğan geçtiğimiz hafta içinde Türkiye'nin İsveç'e kapıları açmaya hazır olmadığını belirtti" dedi.

Sırtını Kılıçdaroğlu’na yaslayan İsveç’in hayalleri suya düştü! Şimdi gözleri Başkan Erdoğan’da: O tarihe işaret ettiler

Dagsavisen de Türkiye'deki seçimlerden bahseden gazeteler arasındaydı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin İsveç'in NATO'ya girmesini geciktrebileceğinden bahsedildi.

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