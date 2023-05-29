Giriş Tarihi: 29.05.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 11:35

Sırtını Kılıçdaroğlu'na yaslayan İsveç'in hayalleri suya düştü! Şimdi gözleri Başkan Erdoğan'da: O tarihe işaret ettiler

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından İsveç'i aylardır devam eden korku yeniden sardı. Hiçbir şartı yerine getirmemelerine rağmen Kılıçdaroğlu'nun kendilerine NATO için yeşil ışık yakacağını düşünen İsveç medyası, Kılıçdaroğlu'nun hezimeti karşısında "Şimdi İsveç NATO'ya girebilecek mi?" sorusunu soruyor. Başkan Erdoğan'ın ne karar vereceğini merak ettiklerini dile getiren ülke gazeteleri ise şu an için gözünü temmuz ayında Vilnus'ta gerçekleşecek olan NATO toplantısına dikmiş durumda.