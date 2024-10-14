Siyonist İsrail’in insanlık dışı uygulaması gözler önüne serildi: Sivilleri kendi amaçları uğruna kullanmışlar

Bu tür operasyonların kapsamı ve ölçeği bilinmemekle birlikte, uluslararası hukuka göre yasa dışı olan bu uygulama, çoğunlukla İsrail istihbarat teşkilatı görevlilerinin de katılımıyla Gazze'deki beş şehirde en az 11 ekip tarafından gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, Filistinli tutuklulara pusu veya tuzak olduğuna inandıkları Gazze'deki yerleri keşfetmeleri için baskı yaptı. Bu uygulama, geçen Ekim ayında savaşın başlamasından bu yana giderek daha yaygın hale geldi.