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Giriş Tarihi: 14.10.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:42

Siyonist İsrail’in insanlık dışı uygulaması gözler önüne serildi: Sivilleri kendi amaçları uğruna kullanmışlar

Katil İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamaları tam gaz devam ediyor. Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana amansız bir şekilde bombalayan işgalci İsrail ordusu yaptığı soykırımlarla bölgede büyük yıkıma ve acılara neden oldu. Ancak dünyanın birçok yerinden gelen tepkilere rağmen küstahça katliamlarını sürdürdü. Sadece katliam yapmakla sınırlı kalmayan Terörist İsrail, insanlık dışı yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. Şimdi de İsrail askerlerinin, sivilleri kendi hukuk dışı çıkarları için kullandıkları açığa çıktı.

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Siyonist İsrail’in insanlık dışı uygulaması gözler önüne serildi: Sivilleri kendi amaçları uğruna kullanmışlar

Katil İsrail, bir yıldan uzun süredir Gazze'deki katliamını sürdürüyor. Gazze'yi sivil ayırt etmeksizin havadan yoğun bombardımana tuttuktan sonra kara operasyonlarına başlayan işgalci İsrail ordusu, bu harekatlarda hukuk dışı uygulamalara başvurdu. Birçok Filistinli ve bu soykırıma sessiz kalamayan bazı İsrail askerleri, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı yöntemleri hakkında The Times gazetesine açıklamalarda bulundu.

Siyonist İsrail’in insanlık dışı uygulaması gözler önüne serildi: Sivilleri kendi amaçları uğruna kullanmışlar

LİSE ÖĞRENCİSİNE NELER YAPTIRMIŞLAR…

Bu Filistinlilerden biri olan 17 yaşındaki lise öğrencisi Muhammed Şubeyr, mart ayı başında ailesiyle birlikte saklanırken İsrail askerleri tarafında tutuklandığını ve kendisini serbest bırakmadan önce yaklaşık 10 gün boyunca gözaltında tuttuklarını aktardı.

Şubeyr, o dönemde askerlerin kendisini canlı kalkan olarak kullandığını bildirdi.

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Siyonist İsrail’in insanlık dışı uygulaması gözler önüne serildi: Sivilleri kendi amaçları uğruna kullanmışlar

Şubeyr, Hamas tarafından yerleştirilen patlayıcıları aramak için Güney Gazze'deki Han Yunus'un boş yıkıntıları arasında kelepçeli bir şekilde yürümeye zorlanıldı. Şubeyr, İsrail askerlerinin havaya uçmamak için kendisini kullandıklarını aktardı.

Şubeyr yıkık bir binanın önünde durdu. Duvar boyunca, patlayıcılara bağlı bir dizi tel uzanıyordu. Şubeyr, "Askerler beni bir köpek gibi tuzaklı daireye gönderdi. Hayatımın son anlarını yaşayacağımı düşündüm," ifadesinde bulundu.

Siyonist İsrail’in insanlık dışı uygulaması gözler önüne serildi: Sivilleri kendi amaçları uğruna kullanmışlar

RİSK ALMAMAK İÇİN SİVİLLERİ FEDA ETTİLER

New York Times gazetesinin yaptığı bir araştırma, Gazze'deki savaş boyunca İsrail askerlerinin ve istihbarat ajanlarının, Şubeyr gibi esir alınan Filistinlileri kendi kötü amaçları uğruna kullandıklarını ortaya koydu. İsrail, askerlerinin savaş alanında riske girmemesi için düzenli olarak esirleri hayati tehlike içeren görevleri yapmaya zorladı.

Siyonist İsrail’in insanlık dışı uygulaması gözler önüne serildi: Sivilleri kendi amaçları uğruna kullanmışlar

Bu tür operasyonların kapsamı ve ölçeği bilinmemekle birlikte, uluslararası hukuka göre yasa dışı olan bu uygulama, çoğunlukla İsrail istihbarat teşkilatı görevlilerinin de katılımıyla Gazze'deki beş şehirde en az 11 ekip tarafından gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, Filistinli tutuklulara pusu veya tuzak olduğuna inandıkları Gazze'deki yerleri keşfetmeleri için baskı yaptı. Bu uygulama, geçen Ekim ayında savaşın başlamasından bu yana giderek daha yaygın hale geldi.

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