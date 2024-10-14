Giriş Tarihi: 14.10.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024
13:42
Siyonist İsrail’in insanlık dışı uygulaması gözler önüne serildi: Sivilleri kendi amaçları uğruna kullanmışlar
Katil İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamaları tam gaz devam ediyor. Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana amansız bir şekilde bombalayan işgalci İsrail ordusu yaptığı soykırımlarla bölgede büyük yıkıma ve acılara neden oldu. Ancak dünyanın birçok yerinden gelen tepkilere rağmen küstahça katliamlarını sürdürdü. Sadece katliam yapmakla sınırlı kalmayan Terörist İsrail, insanlık dışı yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. Şimdi de İsrail askerlerinin, sivilleri kendi hukuk dışı çıkarları için kullandıkları açığa çıktı.