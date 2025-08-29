Siyonist ordu işgal planında ilk aşamaya başladı: Gazze “tehlikeli savaş bölgesi” ilan edildi! ‘Her yeri yaktılar’

Bölge sakinleri, aralıksız bombardıman ve helikopter saldırılarını anlattı. Şeyh Rıdvan bölgesinden Nihad Madoukh, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, "Sadece 150 metre ötede ateş kemeri saldırısı başlattılar. Tüm bölgeyi yaktılar. Çok korkutucu bir bombardımandı." dedi.