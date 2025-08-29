Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:13

Siyonist ordu işgal planında ilk aşamaya başladı: Gazze “tehlikeli savaş bölgesi” ilan edildi! ‘Her yeri yaktılar’

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini "savaş bölgesi" ilan ederek, insani yardımın girişine izin veren günlük ateşkesleri askıya aldığını ve Gazze işgal planında ilk aşamaya başladığını duyurdu. Bölge sakinleri, Siyonist ordunun aralıksız bombardıman ve helikopter saldırılarını El Cezire'ye anlattı.

İsrail ordusu, abluka altındaki bölgenin en büyük kenti Gazze'ye yönelik saldırının ilk aşamasına başladığını açıkladı. Ordu, kenti "tehlikeli savaş bölgesi" ilan ederken, insani yardım girişini mümkün kılan günlük ateşkeslerin de durdurulduğunu duyurdu.

"İLK AŞAMAYA BAŞLANDI"

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, cuma günü X'te yaptığı paylaşımda, "Beklemiyoruz. Gazze kentine yönelik saldırının hazırlık operasyonlarına ve ilk aşamasına başladık." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR GÜÇLE OPERASYON YÜRÜTÜYORUZ"

Adreaa ek olarak şunları söyledi: "Şu anda büyük bir güçle kentin eteklerinde operasyon yürütüyoruz."

"YEREL ATEŞKES ASKIYA ALINDI"

Bu açıklama, İsrail ordusunun, daha önce sınırlı insani yardım operasyonlarına izin veren "taktiksel duraklamaları" askıya aldığını doğrulamasının ardından geldi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Bu sabahtan itibaren, Gazze kenti bölgesinde askeri faaliyetlerdeki taktiksel-yerel ateşkes geçerli olmayacaktır. Burası tehlikeli bir savaş bölgesidir." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TEPKİLER

İsrail'in ilk aşama duyurusunun ardından İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Slovenya ve İspanya Dışişleri Bakanları, İsrail'in Gazze şehrinde kalıcı varlık tesis etme kararını şiddetle kınadı.

1 MİLYON FİLİSTİNLİ ZORUNLU GÖÇ TEHDİDİ ALTINDA

İsrail ordusu, Gazze'yi ele geçirmek amacıyla, ağustos ayı başından bu yana kente yoğun hava ve kara bombardımanı düzenliyor. Bu operasyonun, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin zorla Gazze'nin güneyindeki bölgelere sürülmesine yol açabileceği belirtiliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, durmaksızın devam eden bombardımanın sivilleri kentin batı bölgelerine kaçmak zorunda bıraktığını bildirdi.

"TÜM BÖLGEYİ YAKTILAR"

Gazze Sivil Savunması'na göre, 6 Ağustos'tan bu yana Gazze kentinin Zeytun ve Sabra mahallelerinde 1.000'den fazla konut yıkıldı.

Bölge sakinleri, aralıksız bombardıman ve helikopter saldırılarını anlattı. Şeyh Rıdvan bölgesinden Nihad Madoukh, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, "Sadece 150 metre ötede ateş kemeri saldırısı başlattılar. Tüm bölgeyi yaktılar. Çok korkutucu bir bombardımandı." dedi.

"SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRİYORUZ"

Yerinden edilmiş bir başka sakin Ahmed Moqat ise sürekli yer değiştirdiğini anlattı: "Dün gece kafamın hemen yanına düşen enkaz işte burada. Şimdi tekrar sokağa çıkacağım, nereye gideceğimi yalnızca Allah biliyor."

GAZZE GENELİNDE ONLARCA KİŞİ KATLEDİLDİ

Tıbbi kaynaklar, cuma günü Gazze genelinde en az 41 Filistinlinin katledildiğini bildirdi.

Filistin sağlık yetkililerine göre, İsrail'in yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü Gazze'ye yönelik saldırılarda ölenlerin sayısı 62.600'ü aştı. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. En az 157.600 kişi ise yaralandı.