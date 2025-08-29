Giriş Tarihi: 29.08.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:13
Siyonist ordu işgal planında ilk aşamaya başladı: Gazze “tehlikeli savaş bölgesi” ilan edildi! ‘Her yeri yaktılar’
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini "savaş bölgesi" ilan ederek, insani yardımın girişine izin veren günlük ateşkesleri askıya aldığını ve Gazze işgal planında ilk aşamaya başladığını duyurdu. Bölge sakinleri, Siyonist ordunun aralıksız bombardıman ve helikopter saldırılarını El Cezire'ye anlattı.