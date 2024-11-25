Giriş Tarihi: 25.11.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024
15:07
Siyonist rejimin bir yalanı daha çürüdü: Filistin kökenli İsrail vatandaşlarının uğradığı ayrımcılık gözler önüne serildi
İsrail, Gazze'de sürdürdüğü saldırılarla Filistinlileri katlediyor. Her türlü soykırım suçlamasını reddeden Tel Aviv, bölgede "terörizmle mücadele" ettiğini öne sürüyor. Ancak ülke içinde ve dışında gerçekleşen gelişmeler durumun öyle olmadığını defalarca kez gösterdi. Netanyahu hükümetinin yalanlarından bir tanesi de İsrail sınırları içerisinde Filistinlilerin huzurlu bir şekilde yaşadıkları iddiasıydı. Ancak ABD merkezli AP haber ajansı tam aksini kanıtlayan bir araştırma yaptı. Siyonist rejimin söylemlerinin aksine, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin kökenli vatandaşların da ağır ayrımcılığa ve dışlanmışlığa maruz kaldığı ortaya çıktı.