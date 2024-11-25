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Giriş Tarihi: 25.11.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:07

Siyonist rejimin bir yalanı daha çürüdü: Filistin kökenli İsrail vatandaşlarının uğradığı ayrımcılık gözler önüne serildi

İsrail, Gazze'de sürdürdüğü saldırılarla Filistinlileri katlediyor. Her türlü soykırım suçlamasını reddeden Tel Aviv, bölgede "terörizmle mücadele" ettiğini öne sürüyor. Ancak ülke içinde ve dışında gerçekleşen gelişmeler durumun öyle olmadığını defalarca kez gösterdi. Netanyahu hükümetinin yalanlarından bir tanesi de İsrail sınırları içerisinde Filistinlilerin huzurlu bir şekilde yaşadıkları iddiasıydı. Ancak ABD merkezli AP haber ajansı tam aksini kanıtlayan bir araştırma yaptı. Siyonist rejimin söylemlerinin aksine, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin kökenli vatandaşların da ağır ayrımcılığa ve dışlanmışlığa maruz kaldığı ortaya çıktı.

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Siyonist rejimin bir yalanı daha çürüdü: Filistin kökenli İsrail vatandaşlarının uğradığı ayrımcılık gözler önüne serildi

Katil İsrail, 1948'de hukuksuz bir şekilde kurulduğundan beri bazı Filistinliler işgal altındaki topraklarda kaldı. Bu insanlar yurtlarını terk etmeyerek zamanla İsrail vatandaşı oldu. Bu durumun sonucunda ülkede yaklaşık 2 milyon Filistin kökenli İsrail vatandaşı bulunuyor.

Siyonist rejimin bir yalanı daha çürüdü: Filistin kökenli İsrail vatandaşlarının uğradığı ayrımcılık gözler önüne serildi

FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK BASKI

İsrail'in Gazze'deki katliama karşı muhalefet eden Filistin kökenli İsrail vatandaşlarına yönelik bir yıldır sürdürdüğü baskı, birçok kişiyi hapse girme ve toplum içinde daha da dışlanma korkusuyla otosansür uygulamaya yöneltiyor. Bazıları ise dikkatli bir şekilde muhalefet etmenin yollarını bulmaya çalışıyor.

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Siyonist rejimin bir yalanı daha çürüdü: Filistin kökenli İsrail vatandaşlarının uğradığı ayrımcılık gözler önüne serildi

İSRAİL İÇİN BAHANE HER ZAMAN HAZIR

AP haber ajansı İsrail'de ayrımcılığa uğrayan Filistinlilerle ilgili detaylı bir araştırma yaptı.

Bu vatandaşlardan biri olan Ahmet Khalefa'nin hayatı, Ekim 2023'te Gazze'ye destek sloganları attığı için "terörizmi kışkırtmakla" suçlanmasının ardından altüst oldu.

Siyonist rejimin bir yalanı daha çürüdü: Filistin kökenli İsrail vatandaşlarının uğradığı ayrımcılık gözler önüne serildi

Khalefa, üç ayını hapiste geçirdi ve ardından altı ay bir apartman dairesinde tutuklu kaldı. Suçluluğu veya masumiyeti hakkında kesin bir kararın ne zaman verileceği belirsiz. O zamana kadar, hiçbir şekilde evden çıkamayacak.

Siyonist rejimin bir yalanı daha çürüdü: Filistin kökenli İsrail vatandaşlarının uğradığı ayrımcılık gözler önüne serildi

Azınlıklara yönelik yasal haklar grubu Adalah'a göre, Khalefa, Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana polis tarafından "terörizme teşvik" veya "şiddete teşvik" nedeniyle soruşturulan 400'den fazla Filistinli İsrail vatandaşından biri. Soruşturulanların yarısından fazlası cezai olarak suçlandı.

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