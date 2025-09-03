Siyonistlerin atom bombası ikiyüzlülüğü: İsrail’in nükleer tesisinde hareketlilik! Uydu görüntüleri ortaya çıktı

Üç uzman, inşaatın büyüklüğü, konumu ve birden fazla katının bulunması nedeniyle bunun en muhtemel açıklamasının yeni bir ağır su reaktörü inşası olduğunu söyledi. Bu tür reaktörler, nükleer silahların temel bileşeni olan plütonyum gibi maddeler üretebiliyor.

Diğer dört uzman ise bunun bir ağır su reaktörü olabileceğini kabul etmekle birlikte, yeni bir nükleer silah montaj tesisi de olabileceğini bildirdi.