Giriş Tarihi: 03.09.2025 16:06
Siyonistlerin atom bombası ikiyüzlülüğü: İsrail’in nükleer tesisinde hareketlilik! Uydu görüntüleri ortaya çıktı
İsrail'in nükleer silah programıyla bağlantılı Dimona'daki Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'nde büyük çaplı inşaat çalışmaları hız kazandı. Associated Press tarafından analiz edilen uydu görüntülerine göre, yeraltına doğru katmanlı şekilde genişletilen alanın yeni bir ağır su reaktörü ya da nükleer silah montaj tesisi olabileceği değerlendiriliyor.