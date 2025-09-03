Siyonistlerin atom bombası ikiyüzlülüğü: İsrail’in nükleer tesisinde hareketlilik! Uydu görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.09.2025 16:06

İsrail'in nükleer silah programıyla bağlantılı Dimona'daki Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'nde büyük çaplı inşaat çalışmaları hız kazandı. Associated Press tarafından analiz edilen uydu görüntülerine göre, yeraltına doğru katmanlı şekilde genişletilen alanın yeni bir ağır su reaktörü ya da nükleer silah montaj tesisi olabileceği değerlendiriliyor.

ABD merkezli Planet Labs PBC şirketinin sağladığı ve Associated Press (AP) tarafından analiz edilen uydu görüntüleri, nükleer silah sahibi ülkeler arasında yer alan İsrail'in, söz konusu tesiste 2019'da başlandığı ortaya çıkan inşaat çalışmalarına ilişkin bazı detayları ortaya çıkardı.

NÜKLEER TESİSTE İNŞAAT HIZ KAZANDI

Uydu görüntülerini inceleyen uzmanlara göre, İsrail'in nükleer programının kilit noktalarından birinde büyük bir yeni yapı için yürütülen inşaat hız kazandı. Uzmanlar, bunun yeni bir reaktör ya da nükleer silahların monte edileceği bir tesis olabileceğini bildirdi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ GİZLİ YAPIYI İFŞA ETTİ

Uydu görüntülerini inceleyen yedi uzman da inşaatın Dimona'daki reaktörün yakınında bulunması ve bölgede sivil bir enerji santrali olmaması nedeniyle İsrail'in nükleer silah programıyla bağlantılı olduğuna inandıklarını belirtti. Ancak yeni yapının ne olabileceği konusunda görüş ayrılıkları yaşandı.

Üç uzman, inşaatın büyüklüğü, konumu ve birden fazla katının bulunması nedeniyle bunun en muhtemel açıklamasının yeni bir ağır su reaktörü inşası olduğunu söyledi. Bu tür reaktörler, nükleer silahların temel bileşeni olan plütonyum gibi maddeler üretebiliyor.

Diğer dört uzman ise bunun bir ağır su reaktörü olabileceğini kabul etmekle birlikte, yeni bir nükleer silah montaj tesisi de olabileceğini bildirdi.

UZMANLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Orta Doğu'da Nükleer Silahsızlanma Araştırmaları yapan Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'ndeki James Martin Merkezi'nden uzman Jeffrey Lewis, "Bunun büyük ihtimalle bir reaktör olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey olması çok zor." ifadelerini kullandı.

Lewis ek olarak şunları söyledi: "Oldukça yüksek bir yapı, bu da beklendiği gibi, çünkü reaktör çekirdeği epey yüksek olacaktır. Konum, büyüklük ve bölgede başka bir inşaat olmaması dikkate alındığında, reaktör ihtimali daha güçlü."

Massachusetts merkezli "Union of Concerned Scientists" (Endişeli Bilim İnsanları Birliği) üyesi nükleer uzmanı Edwin Lyman da yeni inşaatın kubbesiz kutu biçimli bir reaktör olabileceğini bildirdi.

Washington merkezli Silah Kontrol Derneği'nin yöneticisi Daryl G. Kimball, "Eğer bu bir ağır su reaktörüyse, o zaman nükleer silah yapmak için plütonyum ayırabilecekleri harcanmış yakıt üretme kapasitesini korumaya çalışıyorlar ya da yeni savaş başlıkları üretmek için bir tesis inşa ediyorlar." ifadelerini kullandı.

İSRAİL AĞIR SU REAKTÖRLERİNE İHTİYAÇ DUYUYOR

İsrail'in nükleer silahlarını yapmak için ağır su reaktörlerine ihtiyaç duyduğu değerlendiriliyor.

AP'ye göre, 1960'larda faaliyete başlayan Dimona'daki mevcut ağır su reaktörü, aynı dönemde yapılan birçok reaktörden çok daha uzun süre çalışıyor. Bu da ya yenilenmesi ya da yakın zamanda değiştirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Haber ajansına göre şimdilik tesiste ağır su reaktörlerinde yaygın olarak görülen kubbeli bir reaktör muhafaza yapısı yok. Ancak bu daha sonra eklenebilir ya da kubbesiz bir reaktör tasarlanıyor olabilir.

TEL AVİV'DEN ATOM BOMBASI İKİYÜZLÜLÜĞÜ

AP, Dimona kenti yakınlarındaki Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki çalışmaların, İsrail'in Orta Doğu'daki tek nükleer silaha sahip ülke olduğuna dair yaygın inancı yeniden gündeme getireceğini belirtti.

Haber ajansına göre bu gelişme, uluslararası eleştirileri de beraberinde getirebilir. Özellikle İsrail ve ABD'nin, uranyum zenginleştirme faaliyetleri gerekçesiyle İran'daki bazı nükleer tesisleri atom bombası üretilebileceği iddiasıyla vurması nedeniyle.

İsrail, atom bombasına sahip olduğunu ne kabul ediyor ne de reddediyor. İsrail hükümeti AP'nin yorum taleplerine yanıt vermezken, ülkenin en yakın müttefiki olan Beyaz Saray da konu hakkındaki sorulara yanıt vermedi.

İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) katılmamış sadece dört ülkeden biri. Bu da Birleşmiş Milletler'in nükleer gözlemcisi olan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEA) Dimona'da denetim yapma hakkı olmadığı anlamına geliyor.

TESİSİN FAALİYETLERİ SIR GİBİ SAKLANIYOR

AP, söz konusu tesisteki kazıları ilk olarak 2021'de haber yapmıştı. O dönem uydu fotoğraflarında sadece 150 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde bir çukur kazıldığı görülüyordu. Bu çukur, tesisin orijinal ağır su reaktörünün yakınındaydı.

Planet Labs PBC tarafından 5 Temmuz'da çekilen görüntülerde kazı alanında yoğunlaşan inşaat çalışmaları görüldü. Kalın beton istinat duvarlarının döküldüğü, alanın yeraltında birden fazla kata sahip olduğu anlaşılıyor. Üstte vinçler göze çarptı.

Dimona hakkında ayrıntılar İsrail'de sıkı şekilde gizli tutulsa da 1980'lerde bir muhbir tarafından sızdırılan belgeler ve fotoğraflar, ülkenin onlarca nükleer savaş başlığı ürettiğini ortaya koymuştu.

İsrail'in programındaki gizlilik nedeniyle ülkenin elinde kaç nükleer silah bulunduğunu tahmin etmek zor. 2022'de "Bulletin of Atomic Scientists" dergisi bu sayıyı yaklaşık 90 savaş başlığı olarak açıklamıştı.

İsrail'in çöldeki nükleer tesisini 1950'lerin sonlarında, 1948'deki kuruluşundan sonra Arap komşularıyla girdiği savaşların ardından inşa etmeye başladığı düşünülüyor.