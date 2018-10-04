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hastası gördüğü yüzleri çizdi! Görenleri şoke etti!

Giriş Tarihi: 04.10.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 10:35
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hastası gördüğü yüzleri çizdi! Görenleri şoke etti!
Şizofreni hastası gördüğü yüzleri çizdi! Görenleri şoke etti!

hastalarının, gördükleri yüzleri ve yaratıkları içeren çizimleri sizi hayrete düşürecek.

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hastası gördüğü yüzleri çizdi! Görenleri şoke etti!
Şizofreni hastası gördüğü yüzleri çizdi! Görenleri şoke etti!

Mental hastalıklarla boğuşan Kate ve Sierra, mücadele ettikleri hastalığını insanlara daha iyi anlatabilmek için, çizim yapıyorlar. İşte şizofreni hastalarının gördükleri yüzleri ve yaratıkları içeren çizimler...

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hastası gördüğü yüzleri çizdi! Görenleri şoke etti!
Şizofreni hastası gördüğü yüzleri çizdi! Görenleri şoke etti!

Sierra 9-13 yaşları arasındayken hayali arkadaşlara sahipti.

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hastası gördüğü yüzleri çizdi! Görenleri şoke etti!
Şizofreni hastası gördüğü yüzleri çizdi! Görenleri şoke etti!

Hayali arkadaşlarını öyle net görüyordu ki en ince ayrıntılarına kadar tarif etmesi mümkündü.

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hastası gördüğü yüzleri çizdi! Görenleri şoke etti!
Şizofreni hastası gördüğü yüzleri çizdi! Görenleri şoke etti!

Sonra Sierra 14 yaşında ilaç tedavisine başladığında bu hayali arkadaşları ortadan kayboldu, onları artık görmüyordu.

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hastası gördüğü yüzleri çizdi! Görenleri şoke etti!
Şizofreni hastası gördüğü yüzleri çizdi! Görenleri şoke etti!

Hayali arkadaşlarını özlediğini anlatan Sierra "Onların gerçek olduklarını düşünmeyi seviyorum" diyor ve ekliyor, "Beni başka bir yerde bekliyorlar".

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hastası gördüğü yüzleri çizdi! Görenleri şoke etti!
Şizofreni hastası gördüğü yüzleri çizdi! Görenleri şoke etti!

Bu çizimdeki Sierra'nın arkadaşlarından biri olan Frenzo o günleri anlatırken genç kadının anlattıkları tüyler ürpertici cinsten.

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