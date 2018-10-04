Şizofreni hastası gördüğü yüzleri çizdi! Görenleri şoke etti!

Şizofreni hastalarının, gördükleri yüzleri ve yaratıkları içeren çizimleri sizi hayrete düşürecek. Mental hastalıklarla boğuşan Kate ve Sierra, mücadele ettikleri şizofreni hastalığını insanlara daha iyi anlatabilmek için, çizim yapıyorlar. İşte şizofreni hastalarının gördükleri yüzleri ve yaratıkları içeren çizimler... Sierra 9-13 yaşları arasındayken hayali arkadaşlara sahipti. Hayali arkadaşlarını öyle net görüyordu ki en ince ayrıntılarına kadar tarif etmesi mümkündü. Sonra Sierra 14 yaşında ilaç tedavisine başladığında bu hayali arkadaşları ortadan kayboldu, onları artık görmüyordu. Hayali arkadaşlarını özlediğini anlatan Sierra 'Onların gerçek olduklarını düşünmeyi seviyorum' diyor ve ekliyor, 'Beni başka bir yerde bekliyorlar'. Bu çizimdeki Sierra'nın arkadaşlarından biri olan Frenzo o günleri anlatırken genç kadının anlattıkları tüyler ürpertici cinsten.