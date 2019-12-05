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Şoka uğratan görüntüler! Boynu bu haldeydi

Şoka uğratan görüntüler! Boynu bu haldeydi

Görenleri şoka uğratan görüntüler! Tedavi olmak için doktora geldiğinde çok geç kalmıştı. Yıllarca boynunda görenleri hayretler içinde bırakacak cinste bir kitleyle yaşadı. Uzun süre bu duruma katlandı. En sonunda katlanabilecek durumu kalmayan adam doktora gitti. Ünlü doktorun acilen ameliyata aldığı adamın operasyonu tek kelimeyle şoke ediciydi! Milyonların da sosyal medya aracılığıyla şahit olduğu bu operasyon baştan sona görüntülendi. Öncesiyle ve sonrasıyla bu ürkütücü operasyon büyük bir ders de vermekteydi. Sağlık problemlerinin ciddiye alınması ve en kısa zamanda tedavi altına alınması gerçekten önemli. İşte görenlerin ağzını açık bırakan o anlar!