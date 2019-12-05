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Şoka uğratan görüntüler! Boynu bu haldeydi

Görenleri şoka uğratan görüntüler! Tedavi olmak için doktora geldiğinde çok geç kalmıştı. Yıllarca boynunda görenleri hayretler içinde bırakacak cinste bir kitleyle yaşadı. Uzun süre bu duruma katlandı. En sonunda katlanabilecek durumu kalmayan adam doktora gitti. Ünlü doktorun acilen ameliyata aldığı adamın operasyonu tek kelimeyle şoke ediciydi! Milyonların da sosyal medya aracılığıyla şahit olduğu bu operasyon baştan sona görüntülendi. Öncesiyle ve sonrasıyla bu ürkütücü operasyon büyük bir ders de vermekteydi. Sağlık problemlerinin ciddiye alınması ve en kısa zamanda tedavi altına alınması gerçekten önemli. İşte görenlerin ağzını açık bırakan o anlar!

Giriş Tarihi: 05.12.2019 07:56 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 08:47
Şoka uğratan görüntüler! Boynu bu haldeydi

İşte o şoke edici operasyon kare kare böyle görüntülendi!

Şoka uğratan görüntüler! Boynu bu haldeydi

Boynu gerçekten çok kötü durumdaydı!

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Şoka uğratan görüntüler! Boynu bu haldeydi

Acilen ameliyata alındı.

Şoka uğratan görüntüler! Boynu bu haldeydi

Kare kare o anlar paylaşıldı!

Şoka uğratan görüntüler! Boynu bu haldeydi

Sonuç ise şoke ediciydi!

Şoka uğratan görüntüler! Boynu bu haldeydi
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Şoka uğratan görüntüler! Boynu bu haldeydi
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