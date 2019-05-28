Şoke eden görüntüler! Kolundan cerrahi operasyon geçiren kadın...
Şoke eden görüntüler! Kolundan cerrahi operasyon geçiren kadın...
Kolundaki kitle için doktora gelen genç kadının görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu! Son yıllarda cerrahi operasyonları sosyal medyada paylaşmak adeta bir moda oldu. Hastaların izniyle birçoğumuzun hayatında nadir karşılaşabileceği o anlar görüntüleniyor. Bunlardan bazıları ise adeta şoke edecek cinsten olabiliyor.
Giriş Tarihi: 28.05.2019
06:40
Güncelleme Tarihi: 28.05.2019
07:11