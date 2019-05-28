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  • Şoke eden görüntüler! Kolundan cerrahi operasyon geçiren kadın...

Şoke eden görüntüler! Kolundan cerrahi operasyon geçiren kadın...

Kolundaki kitle için doktora gelen genç kadının görüntüleri çok konuşuldu! Son yıllarda cerrahi operasyonları sosyal medyada paylaşmak adeta bir moda oldu. Hastaların izniyle birçoğumuzun hayatında nadir karşılaşabileceği o anlar görüntüleniyor. Bunlardan bazıları ise adeta şoke edecek cinsten olabiliyor.

Giriş Tarihi: 28.05.2019 06:40 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 07:11
Şoke eden görüntüler! Kolundan cerrahi operasyon geçiren kadın...

Yıllarca kolundaki şişlikle yaşayan kadın sonunda bu durumdan kurtulma kararı verdi ve bıçak altına yattı.

Şoke eden görüntüler! Kolundan cerrahi operasyon geçiren kadın...

Şişlik nedeniyle gerçekleştirdiği operasyon ise sosyal medyadan paylaşıldı.

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Şoke eden görüntüler! Kolundan cerrahi operasyon geçiren kadın...

İşte yıllarca kolundaki kitle ile yaşayan kadının operasyonu sırasında ortaya çıkan görüntüler.

Şoke eden görüntüler! Kolundan cerrahi operasyon geçiren kadın...
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Şoke eden görüntüler! Kolundan cerrahi operasyon geçiren kadın...
Şoke eden görüntüler! Kolundan cerrahi operasyon geçiren kadın...
Şoke eden görüntüler! Kolundan cerrahi operasyon geçiren kadın...
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