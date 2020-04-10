Giriş Tarihi: 10.04.2020 14:17Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 11:58
Şoke eden görüntüler! Genç kadının kalçasından...
Şoke eden bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç bir kadın yıllar boyunca kalçasındaki ağrı ve şişliği umursamadı. Uzun süre bu şekilde hayatına devam eden talihsiz kadın sonunda ağrılarına dayanamayarak bir karar verdi. Kalçasındaki sorun için doktora başvuran kadın operasyon için tekrar gelmek üzere çağırıldı. Yıllarca önemsemediği kalçasındaki sorun için bıçak altına yatan kadın o anların kare kare görüntülenmesine de izin verdi. Operasyonun sonunda karşılaştığı manzara ise onu tam anlamıyla şoka uğrattı. İşte ünlü Amerikalı doktorun gerçekleştirdiği o operasyondan kareler!