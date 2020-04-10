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Giriş Tarihi: 10.04.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 11:58

Şoke eden görüntüler! Genç kadının kalçasından...

Şoke eden bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç bir kadın yıllar boyunca kalçasındaki ağrı ve şişliği umursamadı. Uzun süre bu şekilde hayatına devam eden talihsiz kadın sonunda ağrılarına dayanamayarak bir karar verdi. Kalçasındaki sorun için doktora başvuran kadın operasyon için tekrar gelmek üzere çağırıldı. Yıllarca önemsemediği kalçasındaki sorun için bıçak altına yatan kadın o anların kare kare görüntülenmesine de izin verdi. Operasyonun sonunda karşılaştığı manzara ise onu tam anlamıyla şoka uğrattı. İşte ünlü Amerikalı doktorun gerçekleştirdiği o operasyondan kareler!

Şoke eden görüntüler! Genç kadının kalçasından...

İşte sonucu şoke eden operasyondan görüntüler! Kare kare görüntülendi.

Şoke eden görüntüler! Genç kadının kalçasından...

Yıllarca kalçasındaki ağrılar ve kitleyle yaşadı!

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Şoke eden görüntüler! Genç kadının kalçasından...

Sonunda doktora görünmeye karar veren genç kadın bıçak altına yattı.

Şoke eden görüntüler! Genç kadının kalçasından...

Operasyon sırasında ve sonrasındaki görüntüler ise sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Şoke eden görüntüler! Genç kadının kalçasından...

İşte kare kare o anlar...

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