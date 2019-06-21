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Haberler Galeri Şoke eden görüntüler! Genç kadının kalçasından çıkardılar
Giriş Tarihi: 21.06.2019 07:01 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 12:04

Şoke eden görüntüler! Genç kadının kalçasından çıkardılar

Uzun süre kalçasındaki sorunla yaşamaya çalışan genç kadın şoke eden bir gerçekle karşılaştı. Yıllar sonra kalçasındaki şişlik ve deformasyon için doktora gitmeye karar veren kadın bıçak altına yattı. Doktorların kalçasındaki şişliği operasyonla aldıkları sırasında karşılaştıkları manzara ise şoke edecek cinstendi. O anlar anbean görüntülenirken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Şoke eden görüntüler! Genç kadının kalçasından çıkardılar

İşte ünlü doktora tedavi olmak için gelen genç kadının kare kare operasyonu.

Şoke eden görüntüler! Genç kadının kalçasından çıkardılar
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Şoke eden görüntüler! Genç kadının kalçasından çıkardılar
Şoke eden görüntüler! Genç kadının kalçasından çıkardılar
Şoke eden görüntüler! Genç kadının kalçasından çıkardılar
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