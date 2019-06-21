Giriş Tarihi: 21.06.2019 07:01Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 12:04
Şoke eden görüntüler! Genç kadının kalçasından çıkardılar
Uzun süre kalçasındaki sorunla yaşamaya çalışan genç kadın şoke eden bir gerçekle karşılaştı. Yıllar sonra kalçasındaki şişlik ve deformasyon için doktora gitmeye karar veren kadın bıçak altına yattı. Doktorların kalçasındaki şişliği operasyonla aldıkları sırasında karşılaştıkları manzara ise şoke edecek cinstendi. O anlar anbean görüntülenirken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.