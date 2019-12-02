Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Şoke eden olay! Yüzündeki siyah izle dünyaya gelen kız...

Şoke eden olay! Yüzündeki siyah izle dünyaya gelen kız...

Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen bir kız çocuğu dünyayı şaşkınlığa uğrattı! Küçük kızın ailesi çaresizce kızın bu durumdan kurtulması için uğraş verirken tedavi sürecinin çok uzun bir süreç alacağı öğrenildi. Luna Fenner, Florida'da bu yılın başlarında yüzünde adeta simsiyah bir maskeyle dünyaya geldi. Doğuştan gelen melanositik nevüs, daha çok kız bebeğin yüzü ve alnındaydı. Aile çözüm için ABD'den dünyaynın bir diğer ucu olan 'ya yolculuk yapmaya karar verdi. İşte o ilginç oalyın ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 02.12.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 10:02
Şoke eden olay! Yüzündeki siyah izle dünyaya gelen kız...

Kız bebeğin yüzü ve alnı simsiyahtı, çaresiz anne doktor doktor dolaştı ancak bir tedavi imkanı bulamadı. Ardından binlerce kilometre uçup bir doktorun yanına gittiler.

Şoke eden olay! Yüzündeki siyah izle dünyaya gelen kız...

Luna Fenner, Florida'da bu yılın başlarında yüzünde adeta simsiyah bir maskeyle dünyaya geldi. Doğuştan gelen melanositik nevüs, daha çok kız bebeğin yüzü ve alnındaydı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şoke eden olay! Yüzündeki siyah izle dünyaya gelen kız...

Cilt kanserinden endişelenen anne 35 yaşındaki anne Carol, kızını 'de birçok doktora gösterdi. Tedavi denemeleri nadir görülen cilt hastalığıyla yedi aylık doğan Luna Fenner'in iyileşmesini sağlamadı.

Şoke eden olay! Yüzündeki siyah izle dünyaya gelen kız...

'de önerilen tedavi beş yılı aşkın süre devam edecek lazerin kullanılacağı ameliyatlardı. Anne Carol tam ümidini kaybetmek üzereyken 'da bir doktorla temasa geçti.

Şoke eden olay! Yüzündeki siyah izle dünyaya gelen kız...

Söz konusu isim Krasnodar'daki bir klinikteki doktor Pavel Popov'du. Luna ve annesi Carol, binlerce kilometre uçarak 'ya ulaştı.

Şoke eden olay! Yüzündeki siyah izle dünyaya gelen kız...

Geçen ay gerçekleşen ilk ameliyat başarılı sonuçlandı,

Şoke eden olay! Yüzündeki siyah izle dünyaya gelen kız...

anne ameliyatın sonucunu gösteren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

BİZE ULAŞIN