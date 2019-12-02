Şoke eden olay! Yüzündeki siyah izle dünyaya gelen kız...

Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen bir kız çocuğu dünyayı şaşkınlığa uğrattı! Küçük kızın ailesi çaresizce kızın bu durumdan kurtulması için uğraş verirken tedavi sürecinin çok uzun bir süreç alacağı öğrenildi. Luna Fenner, ABD Florida'da bu yılın başlarında yüzünde adeta simsiyah bir maskeyle dünyaya geldi. Doğuştan gelen melanositik nevüs, daha çok kız bebeğin yüzü ve alnındaydı. Aile çözüm için ABD'den dünyaynın bir diğer ucu olan Rusya'ya yolculuk yapmaya karar verdi. İşte o ilginç oalyın ayrıntıları!