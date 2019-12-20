Şoke eden ölüm! TV'de görüp evde denemek isteyince...
Şoke eden ölüm! TV'de görüp evde denemek isteyince...
Genç kadının başına gelenler adeta kan dondurdu. Televizyon programında gördüğü bir meydan okuma yarışmasından etkilenen genç kız sonu kötü bitecek bir karar verdi. Mia Austin isimli Galli genç kız Love Island programında gördüğü meydana okuma yüzünden hayatını kaybetti. 30 yaşındaki genç kız yarışmacıların birbirine meydan okumasını gördü. Evde denemek istedi. Onlar gibi ağzına doldurabildiği kadar marşmellow doldurdu ama denemesinin sonu korkunç bitti!
Giriş Tarihi: 20.12.2019
07:59
Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
08:11
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