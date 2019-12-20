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Şoke eden ölüm! TV'de görüp evde denemek isteyince...

Genç kadının başına gelenler adeta kan dondurdu. Televizyon programında gördüğü bir meydan okuma yarışmasından etkilenen sonu kötü bitecek bir karar verdi. Mia Austin isimli Galli genç kız Love Island programında gördüğü meydana okuma yüzünden hayatını kaybetti. 30 yaşındaki genç kız yarışmacıların birbirine meydan okumasını gördü. Evde denemek istedi. Onlar gibi ağzına doldurabildiği kadar marşmellow doldurdu ama denemesinin sonu korkunç bitti!

Giriş Tarihi: 20.12.2019 07:59 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 08:11
Şoke eden ölüm! TV'de görüp evde denemek isteyince...

Mia Austin Kuzey Galler'in Abercosh bölgesindeki yazlık evinde tv izliyordu.

Şoke eden ölüm! TV'de görüp evde denemek isteyince...

Ekranda Love Island adlı meydan okuma yarışması açıktı.

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Şoke eden ölüm! TV'de görüp evde denemek isteyince...

30 yaşındaki yarışmacıların birbirine meydana okumasını gördü.

Şoke eden ölüm! TV'de görüp evde denemek isteyince...

Yarışmacılar ağızlarına doldurabildiği kadar marşmelov dolduruyordu.

Şoke eden ölüm! TV'de görüp evde denemek isteyince...

bunu denemeye karar verdi.

Şoke eden ölüm! TV'de görüp evde denemek isteyince...

Yetkililerin açıklamasına göre marşmelov meydan okumasını denerken boğularak hayatını kaybetti.

Şoke eden ölüm! TV'de görüp evde denemek isteyince...

Soruşturmada Mia'nın sürgüleme sendromu (locked-in syndrome) yaşadığı ve şekerleri öksürerek çıkartmaya gücünün yetmediği bildirildi.

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