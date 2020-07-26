SON DAKİKA! ABD'de 150 bin insan öldü; Günde yaklaşık bin ölüm haberi geliyor...

CALİFORNİA EN ÖNDE

Eyalet sağlık departmanlarının verilerine göre ise California, 435 binden fazla vakayla şu an ülkede en çok vakanının görüldüğü eyalet konumunda bulunuyor. California'yı Florida ve New York izliyor.

Teksas ve Arizona'nın yanı sıra birçok eyalette vaka sayıları da hızla artıyor.