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SON DAKİKA! 'de 150 bin insan öldü; Günde yaklaşık bin ölüm haberi geliyor...

Koronavirüs konusunda dünyadan hala çarpıcı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 877 artışla 149 bin 407'ye yükseldi. ABD'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı neredeyse 'deki bir şehir nüfusu kadar oldu.

Giriş Tarihi: 26.07.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 18:00
SON DAKİKA! ABD'de 150 bin insan öldü; Günde yaklaşık bin ölüm haberi geliyor...

, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

EN ÇOK CAN KAYBI ABD'DE! 150 BİNE DAYANDI

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 66 bin 222 artarak 4 milyon 317 bin 424'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 877 artışla 149 bin 407'ye çıktı.

SON DAKİKA! ABD'de 150 bin insan öldü; Günde yaklaşık bin ölüm haberi geliyor...

TÜRKİYE'DEKİ BİR ŞEHİR NÜFUSU KADAR İNSAN TEK BİR HASTALIKTAN ÖLDÜ: KORONAVİRÜS

'deki ölü sayısı birçok ülkedeki şehirlerin nüfuslarıyla ya eş değerde ya da daha büyük.

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SON DAKİKA! ABD'de 150 bin insan öldü; Günde yaklaşık bin ölüm haberi geliyor...

CALİFORNİA EN ÖNDE

Eyalet sağlık departmanlarının verilerine göre ise California, 435 binden fazla vakayla şu an ülkede en çok vakanının görüldüğü eyalet konumunda bulunuyor. California'yı Florida ve New York izliyor.

Teksas ve Arizona'nın yanı sıra birçok eyalette vaka sayıları da hızla artıyor.

SON DAKİKA! ABD'de 150 bin insan öldü; Günde yaklaşık bin ölüm haberi geliyor...

53 MİLYON TEST YAPILDI

Ülke genelinde Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 53 milyon 354 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 61 bine yükseldi.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise 'yi 2 milyon 396 bin 434 vakayla Brezilya, 1 milyon 411 bin 954 vakayla Hindistan izliyor.

SON DAKİKA! ABD'de 150 bin insan öldü; Günde yaklaşık bin ölüm haberi geliyor...

TRUMP BİRKAÇ GÜN ÖNCE "DAHA KÖTÜ OLACAK" DEMİŞTİ

Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip (Covid-19) salgınına ilişkin, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA! ABD'de 150 bin insan öldü; Günde yaklaşık bin ölüm haberi geliyor...

Trump, yaklaşık 3 ay aranın ardından Beyaz Saray'da Covid-19 konusunda bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı süresince Covid-19 için "Çin virüsü" tabirini kullanması dikkat çeken Trump, ülkenin özellikle güney bölgelerinde artan vakaları kontrol altına almak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Covid-19'a karşı bir tedavi ve aşı geliştirilmesi için çalıştıklarının altını çizen Trump, "Bu salgında yiten her yaşam için yas tutuyoruz. Onların anısına, bir aşı geliştireceğimize söz veriyorum. Bu virüsü yeneceğiz. Aşı ve tedavi geliştirme konusunda gayet iyi gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA! ABD'de 150 bin insan öldü; Günde yaklaşık bin ölüm haberi geliyor...

Trump, ülkede bazı bölgelerde durumun iyiye gitmesine rağmen, hala çok fazla sorun yaşayan yerler de olduğuna işaret ederek, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama gerçek bu." diye konuştu.

Trump'tan maske önerisi

Daha önceki konuşmalarında maske takılması konusunda tartışmalı ifadeler kullanan Trump, bugünkü basın toplantısında farklı ifadeler kullanarak, "Sosyal mesafeyi koruyamayan herkesten maske takmasını istiyoruz. Bunu sevin ya da sevmeyin, maskenizi takın. Bunun bir etkisi olacaktır." ifadesine yer verdi. Kendisinin maske takmak ile ilgili bir sorunu olmadığını vurgulayan Trump, "Maske takmaya artık alışıyorum. Aklınıza vatanseverliği getirin, belki bu işe yarayacaktır." görüşünü paylaştı.

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