SON DAKİKA! ABD'de 150 bin insan öldü; Günde yaklaşık bin ölüm haberi geliyor...

Trump, ülkede bazı bölgelerde durumun iyiye gitmesine rağmen, hala çok fazla sorun yaşayan yerler de olduğuna işaret ederek, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama gerçek bu." diye konuştu.
Trump'tan maske önerisi
Daha önceki konuşmalarında maske takılması konusunda tartışmalı ifadeler kullanan Trump, bugünkü basın toplantısında farklı ifadeler kullanarak, "Sosyal mesafeyi koruyamayan herkesten maske takmasını istiyoruz. Bunu sevin ya da sevmeyin, maskenizi takın. Bunun bir etkisi olacaktır." ifadesine yer verdi. Kendisinin maske takmak ile ilgili bir sorunu olmadığını vurgulayan Trump, "Maske takmaya artık alışıyorum. Aklınıza vatanseverliği getirin, belki bu işe yarayacaktır." görüşünü paylaştı.