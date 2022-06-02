Giriş Tarihi: 02.06.2022 23:35
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
23:35
Son dakika | ABD'deki katliam göz göre göre gelmiş! Kan donduran gerçek: 45 dakika boyunca...
Son dakika haberi... ABD'deki okul katliamı dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin kan donduran bir gerçek ortaya çıktı. Olay anında sınıftan öğrencilerin acil hat 911'e yaptığı aramaların, okulun etrafındaki ekipleri komuta eden amire iletilmediği hatta "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri bekletildiği öğrenildi.