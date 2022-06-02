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Haberler Galeri Son dakika | ABD'deki katliam göz göre göre gelmiş! Kan donduran gerçek: 45 dakika boyunca...
Giriş Tarihi: 02.06.2022 23:35 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 23:35

Son dakika | ABD'deki katliam göz göre göre gelmiş! Kan donduran gerçek: 45 dakika boyunca...

Son dakika haberi... ABD'deki okul katliamı dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin kan donduran bir gerçek ortaya çıktı. Olay anında sınıftan öğrencilerin acil hat 911'e yaptığı aramaların, okulun etrafındaki ekipleri komuta eden amire iletilmediği hatta "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri bekletildiği öğrenildi.

Son dakika | ABD’deki katliam göz göre göre gelmiş! Kan donduran gerçek: 45 dakika boyunca...

ABD'de yaşanan okul katliamının yankıları sürüyor. 19 öğrenci 2 öğretmenin hayatını kaybettiği korkunç saldırıda velileri polisi geç kalmakla suçlamıştı. Konuya ilişkin kan donduran gerçek ortaya çıktı.

Son dakika | ABD’deki katliam göz göre göre gelmiş! Kan donduran gerçek: 45 dakika boyunca...

ABD'de 24 Mayıs'ta Teksas'ın Uvalde kasabasında 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü silahlı saldırıda, polisin saldırgana zamanında müdahale etmemesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

manında müdahale etmemekle suçluyordu.

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Son dakika | ABD’deki katliam göz göre göre gelmiş! Kan donduran gerçek: 45 dakika boyunca...

ARAMALAR İLETİLMEDİ

Teksas Senatörü Roland Gutierrez, düzenlediği basın toplantısında, olay anında sınıftan öğrencilerin acil hat 911'e yaptığı aramaların, okulun etrafındaki ekipleri komuta eden amire iletilmediğini söyledi.

Son dakika | ABD’deki katliam göz göre göre gelmiş! Kan donduran gerçek: 45 dakika boyunca...

ŞOKE EDEN SAVUNMA: HABERİMİZ OLMADI

Gutierrez, saldırı hakkında incelemeleri sürdüren Eyalet Acil Durum Haberleşme Komisyonu'nun, kendisine 911'e yapılan tüm aramaların şehir polisine gittiğini, okul bölgesine bakan Komiser Pete Arrendondo'nun aramalardan haberinin olmadığını söylediğini aktardı.

Son dakika | ABD’deki katliam göz göre göre gelmiş! Kan donduran gerçek: 45 dakika boyunca...

İletişim kopukluğunu "sistem başarısızlığı" olarak niteleyen Gutierrez, bundan da Teksas Valisi Greg Abbot'ı sorumlu tuttu.

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