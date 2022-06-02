Son dakika | ABD’deki katliam göz göre göre gelmiş! Kan donduran gerçek: 45 dakika boyunca...

ABD'de 24 Mayıs'ta Teksas'ın Uvalde kasabasında 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü silahlı saldırıda, polisin saldırgana zamanında müdahale etmemesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

manında müdahale etmemekle suçluyordu.