Giriş Tarihi: 07.10.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 17:13

Son dakika: ABD'den sonra bir ülke daha Yunanistan'ı silahlandırıyor! Zırhlı araçlar yolda: Türkiye'ye karşı sinsi plan

Son dakika haberleri: ABD'nin desteğiyle Ege'de uluslararası hukuka aykırı bir şekilde adaları silahlandıran Yunanistan'a Batı'dan da destek geldi. ABD'nin ardından Almanya da Yunanistan'ı silahlandırma kararı aldı. Alman zırhlıları Dedeağaç'a doğru yola çıktı. Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişmeyi aktaran A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "ABD, Yunanistan'ı tamamen Adaları silahlandırma konusunda yönlendirdi. Ve bunlar Aksungur tarafından görüntülendi. Şimdi de Almanlar hafif paletli zırhlı tanklar gönderiyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...