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Haberler Galeri Son dakika: ABD'den sonra bir ülke daha Yunanistan'ı silahlandırıyor! Zırhlı araçlar yolda: Türkiye'ye karşı sinsi plan
Giriş Tarihi: 07.10.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 17:13

Son dakika: ABD'den sonra bir ülke daha Yunanistan'ı silahlandırıyor! Zırhlı araçlar yolda: Türkiye'ye karşı sinsi plan

Son dakika haberleri: ABD'nin desteğiyle Ege'de uluslararası hukuka aykırı bir şekilde adaları silahlandıran Yunanistan'a Batı'dan da destek geldi. ABD'nin ardından Almanya da Yunanistan'ı silahlandırma kararı aldı. Alman zırhlıları Dedeağaç'a doğru yola çıktı. Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişmeyi aktaran A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "ABD, Yunanistan'ı tamamen Adaları silahlandırma konusunda yönlendirdi. Ve bunlar Aksungur tarafından görüntülendi. Şimdi de Almanlar hafif paletli zırhlı tanklar gönderiyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Son dakika: ABD’den sonra bir ülke daha Yunanistan’ı silahlandırıyor! Zırhlı araçlar yolda: Türkiye’ye karşı sinsi plan

Son dakika haberleri: Yunanistan'ın ABD'nin desteğiyle hukuka aykırı bir şekilde adaları silahlandırması Ege'de tansiyonu artırdı.

Son dakika: ABD’den sonra bir ülke daha Yunanistan’ı silahlandırıyor! Zırhlı araçlar yolda: Türkiye’ye karşı sinsi plan

Yunanistan provokatif adımlarına rağmen Türkiye sağduyulu bir yaklaşım sergilerken, bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

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Son dakika: ABD’den sonra bir ülke daha Yunanistan’ı silahlandırıyor! Zırhlı araçlar yolda: Türkiye’ye karşı sinsi plan

ABD'nin ardından Almanya da Yunanistan'ı silahlandırma kararı aldı. Alman zırhlıları, Dedeağaç'a doğru yola çıktı.

Son dakika: ABD’den sonra bir ülke daha Yunanistan’ı silahlandırıyor! Zırhlı araçlar yolda: Türkiye’ye karşı sinsi plan

"ALMANLAR HAFİF ZIRHLI TANKLAR GÖNDERİYOR"

A Haber muhabiri İlhan Tahsin, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Dedeağaç'ın giderek Güneydoğu Avrupa'nın ve Balkanların askeri üssü olmaya doğru ilerlediğini belirten İlhan Tahsin, "ABD, Yunanistan'ı tamamen Adaları silahlandırma konusunda yönlendirdi. Ve bunlar Aksungur tarafından görüntülendi. Şimdi de Almanlar hafif paletli zırhlı tanklar gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika: ABD’den sonra bir ülke daha Yunanistan’ı silahlandırıyor! Zırhlı araçlar yolda: Türkiye’ye karşı sinsi plan

"YUNANİSTAN'A 100 ADET HİBE EDİLDİ"

Almanya'nın toplamda Yunanistan'a 100 adet hafif paletli zırhlı araç hibe ettiğini belirten A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Bunlarda sırasıyla Yunanistan ait Kuzey Ege ve 12 Adalara kadar olan bölgede asker bulundurulmaması gereken noktada oraya yerleştirilecek." diye konuştu.

Alman zırhlıları Dedeağaç'a gidiyor | Video

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