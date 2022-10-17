Giriş Tarihi: 17.10.2022 10:21
Güncelleme Tarihi: 17.10.2022
10:21
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Miçotakis'i fırçaladı! NYT kapalı kapılar ardındaki tartışmayı yazdı! Salon buz kesti...
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in kapalı kapılar arkasında tartıştığı öne sürülmüştü. Avrupa Siyasi Topluluğu'nda yaşanan tartışma ile ilgili New York Times'ta çarpıcı bir yazı kaleme alındı. Toplantıda o anlara tanık olan Avrupalı diplomatlar, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis'e sinirlenerek bağırdı." ifadelerini kullanırken, Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de GKRY ve Yunanistan'dan yana tavır takınan AB yetkililerine de sinirlenerek salonu terk ettiği bildirildi.