Giriş Tarihi: 30.05.2022 23:00
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
23:06
Son dakika | Başkan Erdoğan The Economist için makale kaleme aldı: İsveç ve Finlandiya'nın üyelik kabulü risk
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan The Economist için makale kaleme aldı. Erdoğan makalede "Ukrayna'daki savaş, kurallar temelinde işleyen uluslararası düzen, büyük güç rekabeti ve Avro-Atlantik güvenliğindeki yaygın inanışlara meydan okudu." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca; "Yaşanan süreç aynı zamanda tarihin en büyük askeri ittifakı olan NATO'yu ayağa kaldırdı. Türkiye'nin bu artan bu kapasitesi NATO'nun dayanıklılığına ve gücüne katkı sunmuştur. Bazı NATO müttefikleri, kendi güvenlikleri tehdit altında olmadığında bu katkıyı çabuk unutmuştur." dedi.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna dikkat çeken Erdoğan bunun risk olacağını dile getirdi.