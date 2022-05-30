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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Erdoğan The Economist için makale kaleme aldı: İsveç ve Finlandiya'nın üyelik kabulü risk
Giriş Tarihi: 30.05.2022 23:00 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 23:06

Son dakika | Başkan Erdoğan The Economist için makale kaleme aldı: İsveç ve Finlandiya'nın üyelik kabulü risk

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan The Economist için makale kaleme aldı. Erdoğan makalede "Ukrayna'daki savaş, kurallar temelinde işleyen uluslararası düzen, büyük güç rekabeti ve Avro-Atlantik güvenliğindeki yaygın inanışlara meydan okudu." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca; "Yaşanan süreç aynı zamanda tarihin en büyük askeri ittifakı olan NATO'yu ayağa kaldırdı. Türkiye'nin bu artan bu kapasitesi NATO'nun dayanıklılığına ve gücüne katkı sunmuştur. Bazı NATO müttefikleri, kendi güvenlikleri tehdit altında olmadığında bu katkıyı çabuk unutmuştur." dedi.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna dikkat çeken Erdoğan bunun risk olacağını dile getirdi.

Son dakika | Başkan Erdoğan The Economist için makale kaleme aldı: İsveç ve Finlandiya’nın üyelik kabulü risk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere merkezli The Economist dergisi için makale kaleme aldı. Başkan Erdoğan," Ukrayna'daki savaş, kurallar temelinde işleyen uluslararası düzen, büyük güç rekabeti ve Avro-Atlantik güvenliği konusundaki yaygın inanışlara meydan okudu. Yaşanan süreç aynı zamanda tarihin en büyük askeri ittifakı olan NATO'yu yeniden ayağa kaldırdı." ifadelerini kullandı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine değinen Başkan Erdoğan bu iki ülkenin NATO üyeliğinin bir risk olduğunu dile getirdi.

Son dakika | Başkan Erdoğan The Economist için makale kaleme aldı: İsveç ve Finlandiya’nın üyelik kabulü risk

Erdoğan'ın kaleme aldığı makale şöyle:

"TÜRKİYE 70 YILDIR NATO'NUN GURURLU VE VAZGEÇİLMEZ BİR ÜYESİ OLMUŞTUR"

Ukrayna'daki savaş, kurallar temelinde işleyen uluslararası düzen, büyük güç rekabeti ve Avro-Atlantik güvenliği konusundaki yaygın inanışlara meydan okudu. Yaşanan süreç aynı zamanda tarihin en büyük askeri ittifakı olan NATO'yu yeniden ayağa kaldırdı.

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Son dakika | Başkan Erdoğan The Economist için makale kaleme aldı: İsveç ve Finlandiya’nın üyelik kabulü risk

Türkiye 70 yıldır NATO'nun gururlu ve vazgeçilmez bir üyesi olmuştur. Ülkemiz, özgürlük ve demokrasiyi savunmak için Kore'ye asker göndermesinin ardından 1952 senesinde ittifaka katılmıştır. Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında Türkiye, Ortadoğu, Kafkasya ve Karadeniz bölgelerinde istikrar sağlayıcı ve olumlu bir aktör olmuştur. Türk askeri de NATO görevleri kapsamında Kosova'dan Afganistan'a kadar dünyanın birçok bölgesine gitmiştir.

Son dakika | Başkan Erdoğan The Economist için makale kaleme aldı: İsveç ve Finlandiya’nın üyelik kabulü risk

Aynı zamanda ülkemiz savunma sanayiine milyarlarca dolar yatırım yaparak savunma kapasitesini güçlendirmiştir. Bu ilave kapasite sayesinde ortaya konan ürünler Ukrayna'nın da içinde olduğu farklı savaş bölgelerinde önemli etkiler yaratmıştır.

Son dakika | Başkan Erdoğan The Economist için makale kaleme aldı: İsveç ve Finlandiya’nın üyelik kabulü risk

Türkiye'nin bu artan kapasitesi NATO'nun dayanıklılığına ve gücüne katkı sunmuştur. Ortaklarımız Türkiye'nin, NATO'nun kolektif güvenlik misyonuna sunduğu katkıyı her zaman takdir etseler de kendi güvenlikleri tehdit altında olmadığı zamanlarda bu katkıyı çabucak unutmuştur. Türkiye'nin önemini yalnızca (Balkanlar'da yaşanan kriz gibi) karışıklık dönemlerinde hatırlayan paydaşlarımız, Türkiye olmadan uzun vadeli istikrarın sağlanabileceği hülyasına kapılmış; bu nedenle tehdidin savuşturulmasının ardından jeopolitik gerçekleri ve bölgede ortaya çıkması muhtemel tehditleri gözardı etmiştir. Kuşkusuz bu hülyaları, yaşanan uluslararası krizler sonucunda hep kısa sürmüştür.

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