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Haberler Galeri Son dakika | Çin Tayvan savaşı kapıda mı? Çin dört bir yandan çevreledi: 'Felaket olur' uyarısı...
Giriş Tarihi: 03.08.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 10:05

Son dakika | Çin Tayvan savaşı kapıda mı? Çin dört bir yandan çevreledi: 'Felaket olur' uyarısı...

Son dakika haberi... Dünya diken üstünde ABD Çin gerilimini takip ediyor. Dün, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pasifik ülkeleri turunda Tayvan ziyareti ipleri iyice gerdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Pelosinin ziyaretinin ardından harekete geçti ve Tayvan adasını dört bir yandan çevreledi. Öte yandan Çin'den 'Felaket olur' uyarısı geldi.

AA
Son dakika | Çin Tayvan savaşı kapıda mı? Çin dört bir yandan çevreledi: ’Felaket olur’ uyarısı...

Son dakika... Çin ve ABD arasında yaşanan Tayvan gerilimi Pelosi'nin ziyareti ile tırmandı. Pelosi'nin uçağının iniş yapmasının ardından Çin harekete geçti ve bölgedeki hava üssünden kalkan tam teçhizatlı J-20 tipi savaş uçaklarını kaldırdı. Öte yandan Çin'den 'felaket' uyarısı geldi.

Son dakika | Çin Tayvan savaşı kapıda mı? Çin dört bir yandan çevreledi: ’Felaket olur’ uyarısı...

ATEŞİ KÖRÜKLEDİ

Çin ve Tayvan arasında savaş çanları çalıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ziyareti tüm dünyada paniğe neden oldu.

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Son dakika | Çin Tayvan savaşı kapıda mı? Çin dört bir yandan çevreledi: ’Felaket olur’ uyarısı...

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine başlamasının ardından büyük çaplı askeri tatbikat başlattı.

Son dakika | Çin Tayvan savaşı kapıda mı? Çin dört bir yandan çevreledi: ’Felaket olur’ uyarısı...

Global Times'ın haberine göre, PLA'nın Tayvan adası çevresinde başlattığı tatbikat, Pelosi'nin ziyaretine tepki olarak geldi.

Son dakika | Çin Tayvan savaşı kapıda mı? Çin dört bir yandan çevreledi: ’Felaket olur’ uyarısı...

PLA güçleri, adanın doğusunda başlattığı tatbikatta uzun menzilli gerçek mühimmat ve konvansiyonel füzeler kullandı.

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