Giriş Tarihi: 03.08.2022 10:05
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
10:05
Son dakika | Çin Tayvan savaşı kapıda mı? Çin dört bir yandan çevreledi: 'Felaket olur' uyarısı...
Son dakika haberi... Dünya diken üstünde ABD Çin gerilimini takip ediyor. Dün, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pasifik ülkeleri turunda Tayvan ziyareti ipleri iyice gerdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Pelosinin ziyaretinin ardından harekete geçti ve Tayvan adasını dört bir yandan çevreledi. Öte yandan Çin'den 'Felaket olur' uyarısı geldi.