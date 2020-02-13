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  • Son dakika: Çin'deki korkutan salgın koronavirüs ile ilgili endişelendiren açıklama! İlk oldu...

Son dakika: 'deki korkutan salgın ile ilgili endişelendiren açıklama! İlk oldu...

'de dünyaya korku salan ile ilgili son dakika gelişme yaşandı. Bu virüs ortaya çıktığından beri ilk kez oldu. Salgının merkez üssü Hubei eyaletinde son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ürkütücü boyutlara ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, korkunç virüsün yayılmasından bu yana ilk kez koronavirüs salgın durumuna ilişkin açıklama yapmadı. Ölü sayısı her geçen artarak devam ediyor. Virüsün aşısı da henüz bulunmuş değil. Yapılan açıklamaya göre son 1 günde tam 242 kişi hayatını kaybetti. Covid-19 (koronavirüs) (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1369'a, vaka sayısı ise 60 bin 331'e yükseldi. Hastalık sonrası tedavi edilen sayısı ise 6 bin 60 olarak açıklandı. İşte son dakika gelen bilgilerin ayrıntıları...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.02.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 09:29
Son dakika: Çin'deki korkutan salgın koronavirüs ile ilgili endişelendiren açıklama! İlk oldu...

Son dakika haber: 'in yeni tip (Kovid-19) salgının merkez üssü Hubei eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu.

Son dakika: Çin'deki korkutan salgın koronavirüs ile ilgili endişelendiren açıklama! İlk oldu...

Xinhua ajansının haberine göre, eyaletteki son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi.

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Son dakika: Çin'deki korkutan salgın koronavirüs ile ilgili endişelendiren açıklama! İlk oldu...

Eyaletteki toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Kovid-19'u teşhiste kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı.

Son dakika: Çin'deki korkutan salgın koronavirüs ile ilgili endişelendiren açıklama! İlk oldu...


Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan ise salgının yayılmasından bu yana ilk kez ülke geneli salgın durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Son dakika: Çin'deki korkutan salgın koronavirüs ile ilgili endişelendiren açıklama! İlk oldu...

Ancak, 'de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden platformlardan "Ülke Geneli Yeni Tip Salgını Anlık Gelişmeler" verilerine göre ülke genelindeki can kaybı 1368'e, toplam vaka sayısı ise 59 bin 883'e yükseldi.

Son dakika: Çin'deki korkutan salgın koronavirüs ile ilgili endişelendiren açıklama! İlk oldu...


Komünist Partisi'nin (ÇKP) Hubei Parti Sekreteri Jiang Chaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan "zayıf yönetim" nedeniyle görevinden alındı.

Son dakika: Çin'deki korkutan salgın koronavirüs ile ilgili endişelendiren açıklama! İlk oldu...

ÇKP Merkezi Komitesi, Chaoliang'ın yerine Şanghay Eski Belediye Başkanı Ying Yong'u atadı.

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