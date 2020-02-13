Son dakika: Çin'deki korkutan salgın koronavirüs ile ilgili endişelendiren açıklama! İlk oldu...

Ancak, Çin'de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden platformlardan "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" verilerine göre ülke genelindeki can kaybı 1368'e, toplam vaka sayısı ise 59 bin 883'e yükseldi.