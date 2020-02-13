Son dakika: Çin'deki korkutan salgın koronavirüs ile ilgili endişelendiren açıklama! İlk oldu...
Son dakika: Çin'deki korkutan salgın koronavirüs ile ilgili endişelendiren açıklama! İlk oldu...
Çin'de dünyaya korku salan koronavirüs ile ilgili son dakika gelişme yaşandı. Bu virüs ortaya çıktığından beri ilk kez oldu. Salgının merkez üssü Hubei eyaletinde son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ürkütücü boyutlara ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, korkunç virüsün yayılmasından bu yana ilk kez koronavirüs salgın durumuna ilişkin açıklama yapmadı. Ölü sayısı her geçen artarak devam ediyor. Virüsün aşısı da henüz bulunmuş değil. Yapılan açıklamaya göre son 1 günde tam 242 kişi hayatını kaybetti. Covid-19 (koronavirüs) (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1369'a, vaka sayısı ise 60 bin 331'e yükseldi. Hastalık sonrası tedavi edilen sayısı ise 6 bin 60 olarak açıklandı. İşte son dakika gelen bilgilerin ayrıntıları...