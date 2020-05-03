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Son dakika haberi! bu fotoğrafları neden sildi?

'den son dakika hamlesi! Amerika Birleşik Devletleri'nden Koronavirüsün Çin'den kaynaklı ortaya çıktığı konusunda iddialar birbirini izliyordu. Son olarak ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamada "İstihbarat topluluğu, Covid-19 virüsünün insan eliyle yapılmadığı ya da genetiğiyle oynanmadığı yönündeki yaygın bilimsel uzlaşıya katılıyor" denilmiş ve bu bir hayli ilginç bulunmuştu. İngiliz medyası ise, bugün virüsün ilk kez görüldüğü Çin'deki enstitülerin internet sitelerinde silinen başka fotoğrafları manşetlerine taşıdı. Olay görüntüler işlerin iyice karışmasına neden olacak! İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 13:00
Son dakika Corona virüs haberi! Çin bu fotoğrafları neden sildi?

Dünyayı korku ve endişe ile kaplayan Koronavirüsün ilk kez ortaya çıktığı , gündemden düşmüyor. Yine Çin'in Wuhan kentinden bomba diye nitelendirilebilecek yeni fotoğraflar geldi.

Son dakika Corona virüs haberi! Çin bu fotoğrafları neden sildi?

ABD istihbarat servisleri, hafta içinde corona virüsün insan yapımı olmadığı ya da 'de laboratuvar ortamında geliştirilmediği sonucuna vardı.

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Son dakika Corona virüs haberi! Çin bu fotoğrafları neden sildi?

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün bürosundan yapılan alışılmadık yazılı açıklamada, "İstihbarat topluluğu, Covid-19 virüsünün insan eliyle yapılmadığı ya da genetiğiyle oynanmadığı yönündeki yaygın bilimsel uzlaşıya katılıyor" denildi.

Son dakika Corona virüs haberi! Çin bu fotoğrafları neden sildi?

Açıklamada ayrıca "İstihbarat topluluğu, salgının enfekte hayvanlarla temastan mı, yoksa Wuhan'daki bir laboratuardaki kazadan mı kaynaklandığını belirlemek için ortaya çıkabilecek bilgileri ve istihbaratı titizlikle incelemeye devam edecek" ifadesi yer aldı.

Son dakika Corona virüs haberi! Çin bu fotoğrafları neden sildi?

BBC ABD Dışişleri Bakanlığı Muhabiri Barbara Plett, Amerikan istihbaratının ilk kez konuyla ilgili olarak net bir açıklama yaptığını aktardı. Barbara Plett'e göre ABD istihbarat servisleri böylece salgınının kökenine yönelik en aşırı komplo teorilerini reddetmiş oldu. Bu teorilere göre , corona virüsü geliştirmiş ve biyolojik silah olarak kullanmıştı.

Son dakika Corona virüs haberi! Çin bu fotoğrafları neden sildi?

Amerikan istihbarat servisleri buna karşın virüsün 'in Wuhan kentinde bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir laboratuvardan yanlışlıkla sızdırıldığı ihtimalini dışlamıyor.

Son dakika Corona virüs haberi! Çin bu fotoğrafları neden sildi?

İngiliz medyası ise, bugün virüsün ilk kez görüldüğü 'deki enstitülerin internet sitelerinde silinen başka fotoğrafları manşetlerine taşıdı.

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