Son dakika Corona virüs haberi! Çin bu fotoğrafları neden sildi?

Çin'den son dakika Corona virüs hamlesi! Amerika Birleşik Devletleri'nden Koronavirüsün Çin'den kaynaklı ortaya çıktığı konusunda iddialar birbirini izliyordu. Son olarak ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamada "İstihbarat topluluğu, Covid-19 virüsünün insan eliyle yapılmadığı ya da genetiğiyle oynanmadığı yönündeki yaygın bilimsel uzlaşıya katılıyor" denilmiş ve bu bir hayli ilginç bulunmuştu. İngiliz medyası ise, bugün virüsün ilk kez görüldüğü Çin'deki enstitülerin internet sitelerinde silinen başka fotoğrafları manşetlerine taşıdı. Olay görüntüler işlerin iyice karışmasına neden olacak! İşte haberin detayları...