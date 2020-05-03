Son dakika Corona virüs haberi! Çin bu fotoğrafları neden sildi?

BBC ABD Dışişleri Bakanlığı Muhabiri Barbara Plett, Amerikan istihbaratının ilk kez konuyla ilgili olarak net bir açıklama yaptığını aktardı. Barbara Plett'e göre ABD istihbarat servisleri böylece corona virüs salgınının kökenine yönelik en aşırı komplo teorilerini reddetmiş oldu. Bu teorilere göre Çin, corona virüsü geliştirmiş ve biyolojik silah olarak kullanmıştı.