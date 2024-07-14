Giriş Tarihi: 14.07.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
09:36
Son dakika... Donald Trump’a suikast girişimi: İşte saldırı sonrası ilk görüntüleri!
Son dakika… ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'daki seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı. Suikast girişiminde kulağından yaralanan Trump, bir anda kanlar içinde kaldı. Korumalarının etten duvar ördüğü Trump hastaneye kaldırılırken 20 yaşında olduğu belirlenen saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı. Saldırı sonrası "İyiyim" açıklaması yapan Trump'ın ise ilk görüntüleri ortaya çıktı.