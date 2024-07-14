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Haberler Galeri Son dakika... Donald Trump’a suikast girişimi: İşte saldırı sonrası ilk görüntüleri!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 09:36

Son dakika... Donald Trump’a suikast girişimi: İşte saldırı sonrası ilk görüntüleri!

Son dakika… ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'daki seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı. Suikast girişiminde kulağından yaralanan Trump, bir anda kanlar içinde kaldı. Korumalarının etten duvar ördüğü Trump hastaneye kaldırılırken 20 yaşında olduğu belirlenen saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı. Saldırı sonrası "İyiyim" açıklaması yapan Trump'ın ise ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika... Donald Trump’a suikast girişimi: İşte saldırı sonrası ilk görüntüleri!

Dünya, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son dakika haberine kilitlendi. Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a Pensilvanya'daki seçim mitinginde kürsüde konuşma yaptığı sırada suikast düzenlendi.

Son dakika... Donald Trump’a suikast girişimi: İşte saldırı sonrası ilk görüntüleri!

Tam 7 el silah sesine benzer patlamaların ardından kanlar içerisinde kalan Donald Trump, korumaları tarafından zırhlı aracı getirildi.

Donald Trump'a suikast girişimi! İşte dünyanın konuştuğu o anlar | Video

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Son dakika... Donald Trump’a suikast girişimi: İşte saldırı sonrası ilk görüntüleri!

Sağ kulağından yaralanan Trump, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum" dedi.

Son dakika... Donald Trump’a suikast girişimi: İşte saldırı sonrası ilk görüntüleri!

ABD Başkanı Biden da saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın mitingindeki silahlı saldırıyla ilgili bilgilendirildim. İyi durumda olduğu için şükrediyorum. Kendisi, ailesi ve mitingde bulunan herkes için dua ediyorum. Amerika'da bu tür şiddete yer yok. Bunu kınamak için millet olarak birlik olmalıyız" ifadelerine yer verdi

Son dakika... Donald Trump’a suikast girişimi: İşte saldırı sonrası ilk görüntüleri!

SALDIRGAN DAHİL 2 KİŞİ ÖLDÜ

Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi. Goldinger, "Seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü" dedi.

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