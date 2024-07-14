Son dakika... Donald Trump’a suikast girişimi: İşte saldırı sonrası ilk görüntüleri!

ABD Başkanı Biden da saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın mitingindeki silahlı saldırıyla ilgili bilgilendirildim. İyi durumda olduğu için şükrediyorum. Kendisi, ailesi ve mitingde bulunan herkes için dua ediyorum. Amerika'da bu tür şiddete yer yok. Bunu kınamak için millet olarak birlik olmalıyız" ifadelerine yer verdi