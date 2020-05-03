HaberlerGaleriSon dakika: Dünya genelinde Koronavirüs bilançosu ağırlaştı! Can kaybı 250 bine yaklaştı
Son dakika: Dünya genelinde Koronavirüs bilançosu ağırlaştı! Can kaybı 250 bine yaklaştı
Son dakika bilgilerine göre Koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vaka ve can kayıpları özellikle Amerika ve Avrupa'da artış gösteriyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 244 bin 791'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 484 bin 631'e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 124 bin 290'a ulaştı.
Giriş Tarihi: 03.05.2020
09:46
Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
09:55
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