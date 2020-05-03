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Haberler Galeri Son dakika: Dünya genelinde Koronavirüs bilançosu ağırlaştı! Can kaybı 250 bine yaklaştı

Son dakika: Dünya genelinde bilançosu ağırlaştı! Can kaybı 250 bine yaklaştı

Son dakika bilgilerine göre dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vaka ve can kayıpları özellikle Amerika ve Avrupa'da artış gösteriyor. 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 244 bin 791'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 484 bin 631'e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 124 bin 290'a ulaştı.

Giriş Tarihi: 03.05.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 09:55
Son dakika: Dünya genelinde Koronavirüs bilançosu ağırlaştı! Can kaybı 250 bine yaklaştı

Son dakika bilgilerine göre Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Son dakika: Dünya genelinde Koronavirüs bilançosu ağırlaştı! Can kaybı 250 bine yaklaştı

Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 25 bin 100'e yükselirken; vaka sayısı da 245 bin 567'ye çıktı.

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Son dakika: Dünya genelinde Koronavirüs bilançosu ağırlaştı! Can kaybı 250 bine yaklaştı

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor.

Son dakika: Dünya genelinde Koronavirüs bilançosu ağırlaştı! Can kaybı 250 bine yaklaştı

İtalya'da vaka sayısı 209 bin 328 olurken, 28 bin 710 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Dünya genelinde Koronavirüs bilançosu ağırlaştı! Can kaybı 250 bine yaklaştı

Almanya'da vaka sayısı 164 bin 967'ye çıkarken; 6 bin 812 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Son dakika: Dünya genelinde Koronavirüs bilançosu ağırlaştı! Can kaybı 250 bine yaklaştı

Fransa'da 168 bin 396 kişide virüs tespit edildiği ve 24 bin 760 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Son dakika: Dünya genelinde Koronavirüs bilançosu ağırlaştı! Can kaybı 250 bine yaklaştı

İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 131'e yükselirken, hasta sayısı 182 bin 260 oldu.

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