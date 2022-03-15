Giriş Tarihi: 15.03.2022 09:50
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
11:34
Son dakika | Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken ABD'den Çin'e tehdit: 3. Dünya Savaşı...
Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Dün Rusya'nın Kiev'e hava saldırısı düzenlediği bilgisi gelirken bir yandan da Zelenskiy ve Putin görüşmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Tüm dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenirken Rusya'nın Çin'den askeri yardım istediği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. O iddialara Kremlin'den yanıt gelse de ABD'den Çin'e sert sözler geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 3. Dünya Savaşı uyarısında bulundu...