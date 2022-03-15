Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken ABD'den Çin'e tehdit: 3. Dünya Savaşı...
Giriş Tarihi: 15.03.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 11:34

Son dakika | Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken ABD'den Çin'e tehdit: 3. Dünya Savaşı...

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Dün Rusya'nın Kiev'e hava saldırısı düzenlediği bilgisi gelirken bir yandan da Zelenskiy ve Putin görüşmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Tüm dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenirken Rusya'nın Çin'den askeri yardım istediği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. O iddialara Kremlin'den yanıt gelse de ABD'den Çin'e sert sözler geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 3. Dünya Savaşı uyarısında bulundu...

Son dakika | Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken ABD’den Çin’e tehdit: 3. Dünya Savaşı...

Tüm dünya Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaşa kilitlenmişken ABD'den Çin'e dikkat çeken bir çıkış geldi. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Çin'den yardım istediği iddiası gündeme gelmiş, Kremlin Sözcüsü ise iddiaları yalanlamıştı. Ancak bu iddia ABD'nin gündeminde yerini koruyor. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin gelen açıklamada 3. Dünya Savaşı uyarısı geldi. İşTe son dakika haberinin detayları...

Son dakika | Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken ABD’den Çin’e tehdit: 3. Dünya Savaşı...

O TOPLANTIYI İŞARET ETTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Çin'den askeri malzeme talebinde bulunduğuna ilişkin iddialara değindi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken ABD’den Çin’e tehdit: 3. Dünya Savaşı...

Bu konudaki istihbaratın ve atılacak adımların detaylarına giremeyeceğini belirten Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın İtalya'nın başkenti Roma'da yaptığı toplantıya işaret etti.

Son dakika | Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken ABD’den Çin’e tehdit: 3. Dünya Savaşı...

ÇİN'E TEHDİT!

Psaki, "Sullivan, burada açıkça, Çin'in Rusya'ya askeri yardım ve diğer yardımlar vermesinin yaptırımların delinmesi ve savaşın desteklenmesi anlamına geldiğini ve bunun sonuçları olacağı konusunda Çin'i uyardı. Ancak bu sonuçların ne olacağı konusunda detay veremem. Bu konuda ortak ve müttefik ülkeler ile görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika | Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken ABD’den Çin’e tehdit: 3. Dünya Savaşı...

SONUÇLARI OLUR!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da düzenlediği günlük basın toplantısında, benzeri iddialara değindi. Sullivan'ın Yang ile Roma'daki görüşmesinde, Ukrayna meselesini geniş bir şekilde ele aldığını belirten Price, bu konuşmanın detaylarına giremeyeceğini aktardı.

SON DAKİKA