Son dakika | Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken ABD’den Çin’e tehdit: 3. Dünya Savaşı...

ÇİN'E TEHDİT!

Psaki, "Sullivan, burada açıkça, Çin'in Rusya'ya askeri yardım ve diğer yardımlar vermesinin yaptırımların delinmesi ve savaşın desteklenmesi anlamına geldiğini ve bunun sonuçları olacağı konusunda Çin'i uyardı. Ancak bu sonuçların ne olacağı konusunda detay veremem. Bu konuda ortak ve müttefik ülkeler ile görüşüyoruz." ifadesini kullandı.