SON DAKİKA: Dünya Türkiye’deki deprem için tek yürek! Sayısız ülkeden yardımlar art arda geliyor, kurtarma çalışmaları sürüyor

ALMANYA

Almanya'nın Köln kentinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 41 görevli ve 7 köpekten oluşan bir ekip yola çıktı. International Search and Rescue (ISAR) tarafından organize edilen ve uzmanlardan oluşan ekip Köln-Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.

Başkent Berlin'de ise sivil toplum kuruluşları tarafından yardım malzemesi toplamak amacıyla 4 farklı merkez oluşturulurken, depremzedeler için sabahın erken saatlerinden itibaren tonlarca yardım malzemesi toplandı.