SON DAKİKA: Dünya Türkiye’deki deprem için tek yürek! Sayısız ülkeden yardımlar art arda geliyor, kurtarma çalışmaları sürüyor

Son dakika deprem haberleri: Türkiye, deprem felaketinin acısını yaşıyor. Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki depremin ardından 7.6 şiddetinde ikinci bir şokla sarsılan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da binlerce bina yerle bir oldu. Sayısız enkazın altında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar devam ederken dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye destek yağıyor. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra teknik ekipman ve yardım malzemeleri de gönderiliyor. Dünyanın dört bir yanından ekipler, Türkiye için tek yürek olmuş durumda, enkaz altında mahsur kalanları kurtarmak için canla başla çalışıyor.