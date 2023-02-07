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Haberler Galeri SON DAKİKA: Dünya Türkiye’deki deprem için tek yürek! Sayısız ülkeden yardımlar art arda geliyor, kurtarma çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 07.02.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 10:26

SON DAKİKA: Dünya Türkiye’deki deprem için tek yürek! Sayısız ülkeden yardımlar art arda geliyor, kurtarma çalışmaları sürüyor

Son dakika deprem haberleri: Türkiye, deprem felaketinin acısını yaşıyor. Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki depremin ardından 7.6 şiddetinde ikinci bir şokla sarsılan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da binlerce bina yerle bir oldu. Sayısız enkazın altında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar devam ederken dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye destek yağıyor. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra teknik ekipman ve yardım malzemeleri de gönderiliyor. Dünyanın dört bir yanından ekipler, Türkiye için tek yürek olmuş durumda, enkaz altında mahsur kalanları kurtarmak için canla başla çalışıyor.

AA
İHA
SON DAKİKA: Dünya Türkiye’deki deprem için tek yürek! Sayısız ülkeden yardımlar art arda geliyor, kurtarma çalışmaları sürüyor

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketi Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da büyük hasara neden oldu. 7.6 şiddetinde ikinci bir şokla sarsılan bölgede sayısız bina yerle bir olurken enkaz altında mahsur kalan vatandaşlar için mücadele devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri mücadeleleri sürdürürken felaketten kurtulanlar için yardım ve destek de bölgeye yağıyor. Korkunç felaketin ardından tüm dünya, Türkiye için tek yürek olmuş durumda. Dünyanın birçok ülkesinden arama kurtarma ekipleri, teknik ekipmanlar ve yardım malzemeleri Türkiye'ye geliyor.

SON DAKİKA: Dünya Türkiye’deki deprem için tek yürek! Sayısız ülkeden yardımlar art arda geliyor, kurtarma çalışmaları sürüyor

ABD

ABD, deprem nedeniyle Türkiye'ye 79'ar personelden oluşan toplam 158 kişilik iki kentsel arama ve kurtarma ekibi dahil ek yardım ekipleri gönderiyor. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "Bu yardımımızın bir unsurudur. Buna vereceğimiz daha geniş bir destek de sınırın iki tarafına sağlanacak ek fon için de çalışıyoruz." dedi. Price ayrıca, ABD'nin, İncirlik Hava Üssü'nde kullandığı tesisleri de yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerine açmaya hazır olduğunu belirtti.

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SON DAKİKA: Dünya Türkiye’deki deprem için tek yürek! Sayısız ülkeden yardımlar art arda geliyor, kurtarma çalışmaları sürüyor

JAPONYA

Japonya'nın gönderdiği 18 kişilik Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi, İstanbul'a ulaştı. Haneda Havalimanı'ndan kalkan ve Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin 3 üyesinden oluşan bir öncü ekip ile 15 kişilik kurtarma ekibini taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. İstanbul Havalimanı'ndan aktarma yapan ekip, Adana'ya hareket etti. Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi, Adana'ya ulaştıktan sonra deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

SON DAKİKA: Dünya Türkiye’deki deprem için tek yürek! Sayısız ülkeden yardımlar art arda geliyor, kurtarma çalışmaları sürüyor

ALMANYA

Almanya'nın Köln kentinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 41 görevli ve 7 köpekten oluşan bir ekip yola çıktı. International Search and Rescue (ISAR) tarafından organize edilen ve uzmanlardan oluşan ekip Köln-Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.

Başkent Berlin'de ise sivil toplum kuruluşları tarafından yardım malzemesi toplamak amacıyla 4 farklı merkez oluşturulurken, depremzedeler için sabahın erken saatlerinden itibaren tonlarca yardım malzemesi toplandı.

SON DAKİKA: Dünya Türkiye’deki deprem için tek yürek! Sayısız ülkeden yardımlar art arda geliyor, kurtarma çalışmaları sürüyor

AZERBAYCAN

Azerbaycan Türkiye'ye yardımlarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı ile Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yarın Türkiye'ye iki uçak dolusu yardım gönderileceği belirtildi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçaklardan birinde Olağanüstü Haller Bakanlığı'na ait her türlü tıbbi malzeme ve teçhizatla donatılmış seyyar sahra hastanesi olduğu aktarılarak, hastanenin 4 fonksiyonel birim, kabul, laboratuvar, cerrahi ve yoğun bakım üniteleri ile 3 yardımcı konteyner ve 3 hava dolu modülden oluştuğu, ağır yaralı ve hastaların muayene, ameliyat ve tedavisi için uygun biçimde tasarlandığı kaydedildi.

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